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В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли 12 детей - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kherson-2012715593.html
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли 12 детей
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли 12 детей - РИА Новости, 22.04.2025
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли 12 детей
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в регионе погибли 12 детей, ещё 48 получили... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:17:00+03:00
2025-04-22T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в регионе погибли 12 детей, ещё 48 получили ранения. Сальдо провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка региона Ириной Кравченко, в рамках которой обсуждались вопросы защиты прав детей в образовании, здравоохранении, социальной сфере и обеспечении безопасности. "На Херсонщине созданы условия для обучения, спорта, досуга и творческого развития. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию и поддержке подростков в непростых условиях. Но есть и трагические цифры, за которыми стоят судьбы: в результате обстрелов со стороны киевского режима погибли 12 детей, ещё 48 - получили ранен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Как подчеркнул губернатор, эта статистика - страшное напоминание о том, насколько важно право ребёнка на жизнь - право, которое должно быть защищено в любой ситуации. "Наша задача - сохранить это будущее, сделать всё, чтобы дети росли в мире, безопасности и уверенности. Это не просто гуманная миссия. Это - наш взрослый долг", - заключил Сальдо.
https://ria.ru/20250406/artilleristy-2009622166.html
https://ria.ru/20250417/podpole-2011836737.html
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли 12 детей

Сальдо: при обстрелах Херсонской области погибли 12 детей, 48 получили ранения

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов ВСУ в Херсоне
Фрагменты от разорвавшихся снарядов ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в регионе погибли 12 детей, ещё 48 получили ранения.
Сальдо провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка региона Ириной Кравченко, в рамках которой обсуждались вопросы защиты прав детей в образовании, здравоохранении, социальной сфере и обеспечении безопасности.
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"На Херсонщине созданы условия для обучения, спорта, досуга и творческого развития. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию и поддержке подростков в непростых условиях. Но есть и трагические цифры, за которыми стоят судьбы: в результате обстрелов со стороны киевского режима погибли 12 детей, ещё 48 - получили ранен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул губернатор, эта статистика - страшное напоминание о том, насколько важно право ребёнка на жизнь - право, которое должно быть защищено в любой ситуации.
"Наша задача - сохранить это будущее, сделать всё, чтобы дети росли в мире, безопасности и уверенности. Это не просто гуманная миссия. Это - наш взрослый долг", - заключил Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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