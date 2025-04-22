В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли 12 детей
Сальдо: при обстрелах Херсонской области погибли 12 детей, 48 получили ранения
© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов ВСУ в Херсоне
Фрагменты от разорвавшихся снарядов ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в регионе погибли 12 детей, ещё 48 получили ранения.
Сальдо провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка региона Ириной Кравченко, в рамках которой обсуждались вопросы защиты прав детей в образовании, здравоохранении, социальной сфере и обеспечении безопасности.
"На Херсонщине созданы условия для обучения, спорта, досуга и творческого развития. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию и поддержке подростков в непростых условиях. Но есть и трагические цифры, за которыми стоят судьбы: в результате обстрелов со стороны киевского режима погибли 12 детей, ещё 48 - получили ранен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул губернатор, эта статистика - страшное напоминание о том, насколько важно право ребёнка на жизнь - право, которое должно быть защищено в любой ситуации.
"Наша задача - сохранить это будущее, сделать всё, чтобы дети росли в мире, безопасности и уверенности. Это не просто гуманная миссия. Это - наш взрослый долг", - заключил Сальдо.
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