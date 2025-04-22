https://ria.ru/20250422/kherson-2012715593.html

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли 12 детей

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли 12 детей - РИА Новости, 22.04.2025

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли 12 детей

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в регионе погибли 12 детей, ещё 48 получили... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:17:00+03:00

2025-04-22T13:17:00+03:00

2025-04-22T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских войск в регионе погибли 12 детей, ещё 48 получили ранения. Сальдо провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребёнка региона Ириной Кравченко, в рамках которой обсуждались вопросы защиты прав детей в образовании, здравоохранении, социальной сфере и обеспечении безопасности. "На Херсонщине созданы условия для обучения, спорта, досуга и творческого развития. Большое внимание уделяем патриотическому воспитанию и поддержке подростков в непростых условиях. Но есть и трагические цифры, за которыми стоят судьбы: в результате обстрелов со стороны киевского режима погибли 12 детей, ещё 48 - получили ранен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Как подчеркнул губернатор, эта статистика - страшное напоминание о том, насколько важно право ребёнка на жизнь - право, которое должно быть защищено в любой ситуации. "Наша задача - сохранить это будущее, сделать всё, чтобы дети росли в мире, безопасности и уверенности. Это не просто гуманная миссия. Это - наш взрослый долг", - заключил Сальдо.

https://ria.ru/20250406/artilleristy-2009622166.html

https://ria.ru/20250417/podpole-2011836737.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо