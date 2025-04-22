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СМИ: советник Трампа раскритиковал работу Хегсета на посту главы Пентагона - РИА Новости, 22.04.2025
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06:18 22.04.2025 (обновлено: 06:35 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/khegset-2012645622.html
СМИ: советник Трампа раскритиковал работу Хегсета на посту главы Пентагона
СМИ: советник Трампа раскритиковал работу Хегсета на посту главы Пентагона - РИА Новости, 22.04.2025
СМИ: советник Трампа раскритиковал работу Хегсета на посту главы Пентагона
Неназванный советник президента США Дональда Трампа заявил, что администрация Белого дома желает министру оборону страны Питу Хегсету успеха, однако признал,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T06:18:00+03:00
2025-04-22T06:35:00+03:00
в мире
йемен
сша
пит хегсет
майк уолтц
дональд трамп
министерство обороны сша
ансар алла
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Неназванный советник президента США Дональда Трампа заявил, что администрация Белого дома желает министру оборону страны Питу Хегсету успеха, однако признал, что у того неподходящий характер и не хватает способностей, чтобы успешно работать на этой должности, сообщает телеканал NewsNation.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. "Администрация (Трампа — Прим. ред.) хочет, чтобы Пит Хегсет был успешным. У него нет нужных навыков для того, чтобы быть успешным... Пит давно был проблемой, и он будет ей и дальше. Ему не хватает навыка управления. У него нет того характера, чтобы быть в этой должности", — заявил советник в интервью телеканалу. Советник признал, что скандал с чатом в мессенджере Signal, в котором при случайно добавленном туда журналисте обсуждались военные планы США, был "медийным фиаско", но подчеркнул, что пока позиции министра обороны ничего не угрожает. В понедельник Пентагон отрицал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников. Радиостанция NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила в понедельник, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост. Белый дом позднее опроверг это сообщение. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html
https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html
https://ria.ru/20250421/pentagon-2012536393.html
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в мире, йемен, сша, пит хегсет, майк уолтц, дональд трамп, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, Йемен, США, Пит Хегсет, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Ансар Алла
СМИ: советник Трампа раскритиковал работу Хегсета на посту главы Пентагона

NewsNation: советник Трампа раскритиковал работу Хегсета на посту шефа Пентагона

© AP Photo / Ben CurtisПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Неназванный советник президента США Дональда Трампа заявил, что администрация Белого дома желает министру оборону страны Питу Хегсету успеха, однако признал, что у того неподходящий характер и не хватает способностей, чтобы успешно работать на этой должности, сообщает телеканал NewsNation.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Хегсет рассказал про содержание скандального чата Белого дома
26 марта, 19:47
"Администрация (Трампа — Прим. ред.) хочет, чтобы Пит Хегсет был успешным. У него нет нужных навыков для того, чтобы быть успешным... Пит давно был проблемой, и он будет ей и дальше. Ему не хватает навыка управления. У него нет того характера, чтобы быть в этой должности", — заявил советник в интервью телеканалу.
Советник признал, что скандал с чатом в мессенджере Signal, в котором при случайно добавленном туда журналисте обсуждались военные планы США, был "медийным фиаско", но подчеркнул, что пока позиции министра обороны ничего не угрожает.
В понедельник Пентагон отрицал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Экс-работник Пентагона назвал условие, при котором Хегсет уйдет в отставку
Вчера, 06:55
Радиостанция NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила в понедельник, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост. Белый дом позднее опроверг это сообщение.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников.
Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Трамп поддержал главу Пентагона после сообщений об утечке секретных данных
Вчера, 15:35
 
В миреЙеменСШАПит ХегсетМайк УолтцДональд ТрампМинистерство обороны СШААнсар Алла
 
 
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