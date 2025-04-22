СМИ: советник Трампа раскритиковал работу Хегсета на посту главы Пентагона
NewsNation: советник Трампа раскритиковал работу Хегсета на посту шефа Пентагона
© AP Photo / Ben CurtisПит Хегсет
© AP Photo / Ben Curtis
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Неназванный советник президента США Дональда Трампа заявил, что администрация Белого дома желает министру оборону страны Питу Хегсету успеха, однако признал, что у того неподходящий характер и не хватает способностей, чтобы успешно работать на этой должности, сообщает телеканал NewsNation.
"Администрация (Трампа — Прим. ред.) хочет, чтобы Пит Хегсет был успешным. У него нет нужных навыков для того, чтобы быть успешным... Пит давно был проблемой, и он будет ей и дальше. Ему не хватает навыка управления. У него нет того характера, чтобы быть в этой должности", — заявил советник в интервью телеканалу.
Советник признал, что скандал с чатом в мессенджере Signal, в котором при случайно добавленном туда журналисте обсуждались военные планы США, был "медийным фиаско", но подчеркнул, что пока позиции министра обороны ничего не угрожает.
В понедельник Пентагон отрицал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников.
Радиостанция NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила в понедельник, что Белый дом на фоне череды скандалов с главой минобороны США начал поиск нового кандидата на этот пост. Белый дом позднее опроверг это сообщение.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников.
Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.