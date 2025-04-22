https://ria.ru/20250422/khegset-2012632733.html

Конгрессмен оценил информацию об утечках данных с участием Хегсета

Конгрессмен оценил информацию об утечках данных с участием Хегсета - РИА Новости, 22.04.2025

Конгрессмен оценил информацию об утечках данных с участием Хегсета

Конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэкон, комментируя информацию, согласно которой министр обороны Пит Хегсет якобы выкладывал секретные данные в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T01:13:00+03:00

2025-04-22T01:13:00+03:00

2025-04-22T01:50:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэкон, комментируя информацию, согласно которой министр обороны Пит Хегсет якобы выкладывал секретные данные в групповой чат с участием его родственников, заявил, что считает это неприемлемым. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. "Если это правда, что у него был другой чат (в Signal) с его семьей о миссиях против (шиитского военно-политического движения "Ансар Алла") хуситов, это абсолютно неприемлемо... Я не в Белом доме, и я не собираюсь указывать Белому дому, как управлять... но я считаю это неприемлемым, и я бы не потерпел этого, будь я во главе администрации", - заявил Бэкон в интервью газете Politico. Конгрессмен отметил, что у него были опасения с самого начала, потому что у Хегсета не было большого опыта. В понедельник Пентагон отрицал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой министр обороны США Пит Хегсет выкладывал секретные данные в групповой чат с участием своих родственников. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.

https://ria.ru/20250421/khegset-2012438413.html

https://ria.ru/20250421/pentagon-2012536393.html

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в мире, сша, йемен, пит хегсет, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла, politico