https://ria.ru/20250422/kharkov-2012781400.html
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.04.2025
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:30:00+03:00
2025-04-22T16:30:00+03:00
2025-04-22T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов."По предварительным оценкам, было нанесено 12 ударов", — указал Терехов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250422/at-2012752505.html
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в мире, харьков, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе