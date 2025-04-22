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В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.04.2025
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16:30 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kharkov-2012781400.html
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов - РИА Новости, 22.04.2025
В Харькове прогремела серия взрывов
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:30:00+03:00
2025-04-22T16:30:00+03:00
в мире
харьков
игорь терехов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов."По предварительным оценкам, было нанесено 12 ударов", — указал Терехов.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250422/at-2012752505.html
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в мире, харьков, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Игорь Терехов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремела серия взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе

© AP Photo / Yevhen TitovПожар на объекте эенегретической инфраструктуры в Харькове, Украина
Пожар на объекте эенегретической инфраструктуры в Харькове, Украина - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар на объекте эенегретической инфраструктуры в Харькове, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Харькове прогремела серия взрывов, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
«
"По предварительным оценкам, было нанесено 12 ударов", — указал Терехов.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреХарьковИгорь ТереховДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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