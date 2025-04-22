https://ria.ru/20250422/kanada-2012833409.html

Опрос показал отношение канадцев к предложению Трампа стать 51-м штатом США

Опрос показал отношение канадцев к предложению Трампа стать 51-м штатом США - РИА Новости, 22.04.2025

Опрос показал отношение канадцев к предложению Трампа стать 51-м штатом США

Жители Канады скорее снова войдут в состав Британской империи, чем станут 51-м штатом США, как предлагает американский президент Дональд Трамп, сообщает газета... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:52:00+03:00

2025-04-22T19:52:00+03:00

2025-04-22T19:59:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители Канады скорее снова войдут в состав Британской империи, чем станут 51-м штатом США, как предлагает американский президент Дональд Трамп, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на опрос, проведенный для нее компанией J&L Partners. Канада – конституционная монархия. Страна входит в состав Содружества наций, формальным главой государства является монарх Великобритании. Его представляет генерал-губернатор, который осуществляет по большей части церемониальные функции. На практике Канада является федеративной парламентской демократией, независимой от Соединенного Королевства. "Канадцы скорее вернутся в состав Британской империи, чем примут неоднократные настойчивые призывы Трампа стать 51-м штатом США… Удивительным образом, 82% канадцев предпочли бы вновь присоединиться к Британской империи, по сравнению с 18% опрошенных, которые отдали бы предпочтение вхождению Канады в США", - говорится в материале на сайте издания. Согласно данным опроса, имея выбор между всего двумя кандидатами, 54% жителей Канады предпочли бы иметь короля Карла III в качестве главы государства, при этом лишь 15% отдали бы предпочтение Дональду Трампу. Еще 31% затруднились сделать выбор между этими двумя альтернативами. Отмечается, что наибольшее предпочтение Карлу III отдали сторонники Либеральной партии и Новой демократической партии (НДП) Канады. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

https://ria.ru/20250415/tramp-2011463143.html

https://ria.ru/20250221/rubio-2000701295.html

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в мире, канада, сша, дональд трамп, карл iii