Опрос показал отношение канадцев к предложению Трампа стать 51-м штатом США
Daily Mail: 82% канадцев предпочли бы вновь присоединиться к Британской империи
© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители Канады скорее снова войдут в состав Британской империи, чем станут 51-м штатом США, как предлагает американский президент Дональд Трамп, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на опрос, проведенный для нее компанией J&L Partners.
Канада – конституционная монархия. Страна входит в состав Содружества наций, формальным главой государства является монарх Великобритании. Его представляет генерал-губернатор, который осуществляет по большей части церемониальные функции. На практике Канада является федеративной парламентской демократией, независимой от Соединенного Королевства.
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"Канадцы скорее вернутся в состав Британской империи, чем примут неоднократные настойчивые призывы Трампа стать 51-м штатом США… Удивительным образом, 82% канадцев предпочли бы вновь присоединиться к Британской империи, по сравнению с 18% опрошенных, которые отдали бы предпочтение вхождению Канады в США", - говорится в материале на сайте издания.
Согласно данным опроса, имея выбор между всего двумя кандидатами, 54% жителей Канады предпочли бы иметь короля Карла III в качестве главы государства, при этом лишь 15% отдали бы предпочтение Дональду Трампу. Еще 31% затруднились сделать выбор между этими двумя альтернативами. Отмечается, что наибольшее предпочтение Карлу III отдали сторонники Либеральной партии и Новой демократической партии (НДП) Канады.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.