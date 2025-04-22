https://ria.ru/20250422/kanada-2012684368.html

Канада сократит контракты с американскими технологическими компаниями

Канада сократит контракты с американскими технологическими компаниями - РИА Новости, 22.04.2025

Канада сократит контракты с американскими технологическими компаниями

Канада сократит контракты с технологическими компаниями США в ответ на американские пошлины, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на премьер-министра Марка РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:21:00+03:00

2025-04-22T11:21:00+03:00

2025-04-22T11:48:00+03:00

сша

канада

вашингтон (штат)

марк карни

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Канада сократит контракты с технологическими компаниями США в ответ на американские пошлины, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на премьер-министра Марка Карни. "Марк Карни заявил, что либеральное правительство будет стремиться сократить федеральные контракты с американскими технологическими гигантами… в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа", - пишет издание. Карни добавил, что экономическая стратегия его партии подразумевает наращивание возможностей канадских технологических компаний в сфере облачных вычислений и снижение зависимости от американских провайдеров. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

https://ria.ru/20250421/tramp-2012582996.html

сша

канада

вашингтон (штат)

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сша, канада, вашингтон (штат), марк карни, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире