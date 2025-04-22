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Канада сократит контракты с американскими технологическими компаниями - РИА Новости, 22.04.2025
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11:21 22.04.2025 (обновлено: 11:48 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/kanada-2012684368.html
Канада сократит контракты с американскими технологическими компаниями
Канада сократит контракты с американскими технологическими компаниями - РИА Новости, 22.04.2025
Канада сократит контракты с американскими технологическими компаниями
Канада сократит контракты с технологическими компаниями США в ответ на американские пошлины, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на премьер-министра Марка РИА Новости, 22.04.2025
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сша
канада
вашингтон (штат)
марк карни
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Канада сократит контракты с технологическими компаниями США в ответ на американские пошлины, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на премьер-министра Марка Карни. "Марк Карни заявил, что либеральное правительство будет стремиться сократить федеральные контракты с американскими технологическими гигантами… в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа", - пишет издание. Карни добавил, что экономическая стратегия его партии подразумевает наращивание возможностей канадских технологических компаний в сфере облачных вычислений и снижение зависимости от американских провайдеров. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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сша, канада, вашингтон (штат), марк карни, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Канада, Вашингтон (штат), Марк Карни, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Канада сократит контракты с американскими технологическими компаниями

Globe and Mail: Канада сократит контракты с технологическими компаниями США

© AP Photo / Adrian KrausАктивисты во время акции на пограничном переходе "Мост Мира" в Буффало, штат Нью-Йорк
Активисты во время акции на пограничном переходе Мост Мира в Буффало, штат Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Adrian Kraus
Активисты во время акции на пограничном переходе "Мост Мира" в Буффало, штат Нью-Йорк. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Канада сократит контракты с технологическими компаниями США в ответ на американские пошлины, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на премьер-министра Марка Карни.
"Марк Карни заявил, что либеральное правительство будет стремиться сократить федеральные контракты с американскими технологическими гигантами… в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа", - пишет издание.
Карни добавил, что экономическая стратегия его партии подразумевает наращивание возможностей канадских технологических компаний в сфере облачных вычислений и снижение зависимости от американских провайдеров.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
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СШАКанадаВашингтон (штат)Марк КарниДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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