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Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ из Сумской области - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 22.04.2025 (обновлено: 17:34 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/kadyrov-2012755994.html
Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ из Сумской области
Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ из Сумской области - РИА Новости, 22.04.2025
Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ из Сумской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении бойцами "Ахмата" прорыва украинских войск из Сумской области, а также в своем Telegram-канале показал кадры... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:46:00+03:00
2025-04-22T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении бойцами "Ахмата" прорыва украинских войск из Сумской области, а также в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения техники ВСУ. "Сумское направление. Утром противник предпринял попытку прорыва через государственную границу. Однако не учёл главного — граница находится под надёжным контролем спецназа "Ахмат" министерства обороны Российской Федерации. Бойцы… провели упреждающее минирование, что позволило сорвать вражеский план. Боевая бронемашина противника подорвалась на минном заграждении и была добита точным ударом с оптоволоконного дрона. Попытка эвакуации силами БРЭМ обернулась для врага ещё одной потерей — техника уничтожена", - написал глава республики. Он не уточнил, в какой из трех граничащих с Сумской областью российских регионов пытались прорваться ВСУ, но назвал работу спецназа "Ахмат" профессиональной, быстрой и максимально эффективной. "Наши бойцы не просто держат рубеж - они опережают противника на несколько шагов", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20250422/polk-2012748067.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2011020165.html
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Предотвращение бойцами "Ахмата" прорыва украинских войск из Сумской области
Предотвращение бойцами "Ахмата" прорыва украинских войск из Сумской области
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в мире, сумская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ из Сумской области

Кадыров: бойцы "Ахмата" предотвратили прорыв ВСУ из Сумской области

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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о предотвращении бойцами "Ахмата" прорыва украинских войск из Сумской области, а также в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения техники ВСУ.
"Сумское направление. Утром противник предпринял попытку прорыва через государственную границу. Однако не учёл главного — граница находится под надёжным контролем спецназа "Ахмат" министерства обороны Российской Федерации. Бойцы… провели упреждающее минирование, что позволило сорвать вражеский план. Боевая бронемашина противника подорвалась на минном заграждении и была добита точным ударом с оптоволоконного дрона. Попытка эвакуации силами БРЭМ обернулась для врага ещё одной потерей — техника уничтожена", - написал глава республики.
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Он не уточнил, в какой из трех граничащих с Сумской областью российских регионов пытались прорваться ВСУ, но назвал работу спецназа "Ахмат" профессиональной, быстрой и максимально эффективной.
"Наши бойцы не просто держат рубеж - они опережают противника на несколько шагов", - добавил Кадыров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
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