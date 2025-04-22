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Япония предоставит Украине спутниковые геоданные - РИА Новости, 22.04.2025
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11:16 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/japonija-2012683245.html
Япония предоставит Украине спутниковые геоданные
Япония предоставит Украине спутниковые геоданные - РИА Новости, 22.04.2025
Япония предоставит Украине спутниковые геоданные
Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные, речь идет, в частности, о радарных снимках со спутников SAR,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:16:00+03:00
2025-04-22T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные, речь идет, в частности, о радарных снимках со спутников SAR, сообщает украинский аналитический OSINT-проект под названием DeepState, публикующий интерактивную карту боевых действий на основе данных из открытых источников. "Япония согласилась предоставить украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, в том числе радарные снимки со спутников SAR. Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии. Данные предоставляет японский институт iQPS (Kyushu University's Institute for Q-shu Pioneers of Space)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале DeepState. Японский институт подписал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в платформы украинской разведки. Уточняется, что украинская сторона будет получать SAR-данные - изображения, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии. Согласно данным DeepState, Украина использует спутниковые снимки SAR от нескольких стран: Финляндия предоставляет данные через систему Iceye, Германия - через спутниковые группировки SAR-Lupe и SARah, Италия – с помощью аппаратов Cosmo-SkyMed. К этому списку добавилась Япония, предоставившая доступ к системе iQPS, которая уже располагает пятью орбитальными спутниками, а до конца 2026 года планирует запуск новых. "Украине значительно не хватает того, что предоставляли США, либо напрямую, либо из-за доступа к коммерческим изображениям от Maxar и BlackSky, полученным по контрактам с Национальным агентством геопространственной разведки", - говорится в сообщении. Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что США разблокировали обмен разведданными с Украиной. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму. Команда украинского проекта DeepState в 2022 году создала интерактивную карту хода боевых действий. Информацию собирают из открытых источников. Ряд украинских изданий использует карту DeepState для подтверждения контроля ВС РФ или ВСУ над населенными пунктами, некоторые издания публикуют ежедневные сводки проекта о положении линии фронта и продвижении войск.
https://ria.ru/20250307/ssha-2003574146.html
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в мире, украина, япония, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Япония, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Япония предоставит Украине спутниковые геоданные

DeepState: Япония предоставит Украине спутниковые геопространственные данные

© Depositphotos.com / vchalup2Экран РЛС
Экран РЛС - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Depositphotos.com / vchalup2
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Япония впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные, речь идет, в частности, о радарных снимках со спутников SAR, сообщает украинский аналитический OSINT-проект под названием DeepState, публикующий интерактивную карту боевых действий на основе данных из открытых источников.
"Япония согласилась предоставить украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, в том числе радарные снимки со спутников SAR. Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии. Данные предоставляет японский институт iQPS (Kyushu University's Institute for Q-shu Pioneers of Space)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале DeepState.
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Японский институт подписал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в платформы украинской разведки. Уточняется, что украинская сторона будет получать SAR-данные - изображения, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии.
Согласно данным DeepState, Украина использует спутниковые снимки SAR от нескольких стран: Финляндия предоставляет данные через систему Iceye, Германия - через спутниковые группировки SAR-Lupe и SARah, Италия – с помощью аппаратов Cosmo-SkyMed. К этому списку добавилась Япония, предоставившая доступ к системе iQPS, которая уже располагает пятью орбитальными спутниками, а до конца 2026 года планирует запуск новых.
"Украине значительно не хватает того, что предоставляли США, либо напрямую, либо из-за доступа к коммерческим изображениям от Maxar и BlackSky, полученным по контрактам с Национальным агентством геопространственной разведки", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что США разблокировали обмен разведданными с Украиной.
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Команда украинского проекта DeepState в 2022 году создала интерактивную карту хода боевых действий. Информацию собирают из открытых источников. Ряд украинских изданий использует карту DeepState для подтверждения контроля ВС РФ или ВСУ над населенными пунктами, некоторые издания публикуют ежедневные сводки проекта о положении линии фронта и продвижении войск.
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