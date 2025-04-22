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Израиль ликвидировал командира военного комплекса "Хезболлы" в Ливане
Израиль ликвидировал командира военного комплекса "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 22.04.2025
Израиль ликвидировал командира военного комплекса "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира военного комплекса "Мадждаль Зун" шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:51:00+03:00
2025-04-22T18:51:00+03:00
2025-04-22T18:51:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира военного комплекса "Мадждаль Зун" шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Ранее сегодня (во вторник - ред.) ВВС Израиля нанесли удар по командиру "Хезболлах", ответственному за комплекс "Мадждаль Зун", расположенному в районе Хания на юге Ливана, и ликвидировали его", - говорится в сообщении. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. Вопреки достигнутым договоренностям, израильская армия ежедневно продолжает наносить удары по объектам на территории Ливана, в результате чего продолжают гибнуть, в том числе, мирные граждане.
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль ликвидировал командира военного комплекса "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ ликвидировала командира военного комплекса "Мадждаль Зун" на юге Ливана