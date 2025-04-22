https://ria.ru/20250422/izrail-2012820393.html

Израиль ликвидировал командира военного комплекса "Хезболлы" в Ливане

Израиль ликвидировал командира военного комплекса "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 22.04.2025

Израиль ликвидировал командира военного комплекса "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира военного комплекса "Мадждаль Зун" шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:51:00+03:00

2025-04-22T18:51:00+03:00

2025-04-22T18:51:00+03:00

в мире

ливан

израиль

бейрут

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира военного комплекса "Мадждаль Зун" шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Ранее сегодня (во вторник - ред.) ВВС Израиля нанесли удар по командиру "Хезболлах", ответственному за комплекс "Мадждаль Зун", расположенному в районе Хания на юге Ливана, и ликвидировали его", - говорится в сообщении. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. Вопреки достигнутым договоренностям, израильская армия ежедневно продолжает наносить удары по объектам на территории Ливана, в результате чего продолжают гибнуть, в том числе, мирные граждане.

https://ria.ru/20250404/livan-2009252090.html

ливан

израиль

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году