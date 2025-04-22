https://ria.ru/20250422/iran-2012676362.html

МИД Ирана обозначил роль России в ядерном вопросе

МИД Ирана обозначил роль России в ядерном вопросе - РИА Новости, 22.04.2025

МИД Ирана обозначил роль России в ядерном вопросе

Тегеран уверен, что Москва сыграет важную роль в иранском ядерном вопросе в свете переговоров Ирана и США, заявил РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:47:00+03:00

2025-04-22T10:47:00+03:00

2025-04-22T10:51:00+03:00

в мире

иран

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сша

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стив уиткофф

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Тегеран уверен, что Москва сыграет важную роль в иранском ядерном вопросе в свете переговоров Ирана и США, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Мы считаем, что в будущем Россия продолжит играть важную роль в иранском ядерном вопросе. Сейчас, на первых этапах диалога Ирана с США, мы еще не вдавались в конкретные детали с Вашингтоном, чтобы иметь возможность дать точный прогноз по ядерным вопросам, но, естественно, мы всегда помним о позитивной и конструктивной роли России, и мы думаем, что наши российские друзья также готовы снова сыграть свою конструктивную роль, когда это будет необходимо", - сказал Багаи.Он подчеркнул, что Иран помнит положительный и конструктивный эффект от роли Москвы в иранским ядерным досье. В ходе переговоров по СВПД, как отметил иранский дипломат, "роль России была эффективной, а в ходе реализации самой ядерной сделки РФ играла ключевую роль в обсуждениях об иранском обогащенном уране".В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250421/iran-2012594336.html

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в мире, иран, россия, аббас аракчи, сша, дональд трамп, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана