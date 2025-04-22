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Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной - РИА Новости, 22.04.2025
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10:22 22.04.2025 (обновлено: 10:42 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/iran-2012672667.html
Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной
Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной - РИА Новости, 22.04.2025
Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной
Тегеран готов сделать свою ядерную программу более прозрачной и выработать больше доверия к ней при условии снятия с него санкций, которое окажет положительный... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:22:00+03:00
2025-04-22T10:42:00+03:00
иран
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ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Тегеран готов сделать свою ядерную программу более прозрачной и выработать больше доверия к ней при условии снятия с него санкций, которое окажет положительный эффект на жизнь людей, заявила в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани."Мы постараемся создать большую прозрачность и большее доверие (к нашей ядерной программе - ред.) в обмен на снятие санкций. Иными словами, в обмен на снятие санкций - подчеркиваю, таким образом, чтобы оно было эффективным и оказало (положительный - ред.) эффект на жизнь людей, - Иран готов создать больше доверия к своей ядерной программе и больше прозрачности", - сказала Мохаджерани.
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иран, в мире
Иран, В мире
Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной

Иран готов сделать ядерную программу более прозрачной в обмен на снятие санкций

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Тегеран готов сделать свою ядерную программу более прозрачной и выработать больше доверия к ней при условии снятия с него санкций, которое окажет положительный эффект на жизнь людей, заявила в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
"Мы постараемся создать большую прозрачность и большее доверие (к нашей ядерной программе - ред.) в обмен на снятие санкций. Иными словами, в обмен на снятие санкций - подчеркиваю, таким образом, чтобы оно было эффективным и оказало (положительный - ред.) эффект на жизнь людей, - Иран готов создать больше доверия к своей ядерной программе и больше прозрачности", - сказала Мохаджерани.
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