https://ria.ru/20250422/iran-2012672667.html

Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной

Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной - РИА Новости, 22.04.2025

Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной

Тегеран готов сделать свою ядерную программу более прозрачной и выработать больше доверия к ней при условии снятия с него санкций, которое окажет положительный... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T10:22:00+03:00

2025-04-22T10:22:00+03:00

2025-04-22T10:42:00+03:00

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Тегеран готов сделать свою ядерную программу более прозрачной и выработать больше доверия к ней при условии снятия с него санкций, которое окажет положительный эффект на жизнь людей, заявила в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани."Мы постараемся создать большую прозрачность и большее доверие (к нашей ядерной программе - ред.) в обмен на снятие санкций. Иными словами, в обмен на снятие санкций - подчеркиваю, таким образом, чтобы оно было эффективным и оказало (положительный - ред.) эффект на жизнь людей, - Иран готов создать больше доверия к своей ядерной программе и больше прозрачности", - сказала Мохаджерани.

https://ria.ru/20250421/ssha-2012555677.html

иран

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, в мире