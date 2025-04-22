https://ria.ru/20250422/iran-2012672667.html
Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной
Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной - РИА Новости, 22.04.2025
Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной
Тегеран готов сделать свою ядерную программу более прозрачной и выработать больше доверия к ней при условии снятия с него санкций, которое окажет положительный... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:22:00+03:00
2025-04-22T10:22:00+03:00
2025-04-22T10:42:00+03:00
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости. Тегеран готов сделать свою ядерную программу более прозрачной и выработать больше доверия к ней при условии снятия с него санкций, которое окажет положительный эффект на жизнь людей, заявила в ходе еженедельной пресс-конференции официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани."Мы постараемся создать большую прозрачность и большее доверие (к нашей ядерной программе - ред.) в обмен на снятие санкций. Иными словами, в обмен на снятие санкций - подчеркиваю, таким образом, чтобы оно было эффективным и оказало (положительный - ред.) эффект на жизнь людей, - Иран готов создать больше доверия к своей ядерной программе и больше прозрачности", - сказала Мохаджерани.
https://ria.ru/20250421/ssha-2012555677.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире
Власти Ирана заявили, что готовы сделать ядерную программу более прозрачной
Иран готов сделать ядерную программу более прозрачной в обмен на снятие санкций