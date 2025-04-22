https://ria.ru/20250422/indiya-2012643339.html

В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского

В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского - РИА Новости, 22.04.2025

В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского

Министерство внутренних дел Индии объявило о трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска, траур продлится с 22 по 23 апреля, а также в день похорон... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:39:00+03:00

2025-04-22T05:39:00+03:00

2025-04-22T05:39:00+03:00

в мире

индия

ватикан

латинская америка

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии объявило о трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска, траур продлится с 22 по 23 апреля, а также в день похорон понтифика. "В знак уважения к почившему высокопоставленному лицу по всей Индии будет объявлен трехдневный государственный траур в следующем порядке: двухдневный государственный траур во вторник, 22 апреля, и в среду, 23 апреля, а также однодневный государственный траур в день похорон", - говорится в заявлении на сайте МВД Индии. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.

https://ria.ru/20250422/gvatemala-2012636427.html

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в мире, индия, ватикан, латинская америка, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск