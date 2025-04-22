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В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского - РИА Новости, 22.04.2025
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05:39 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/indiya-2012643339.html
В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского
В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского - РИА Новости, 22.04.2025
В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского
Министерство внутренних дел Индии объявило о трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска, траур продлится с 22 по 23 апреля, а также в день похорон... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:39:00+03:00
2025-04-22T05:39:00+03:00
в мире
индия
ватикан
латинская америка
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии объявило о трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска, траур продлится с 22 по 23 апреля, а также в день похорон понтифика. "В знак уважения к почившему высокопоставленному лицу по всей Индии будет объявлен трехдневный государственный траур в следующем порядке: двухдневный государственный траур во вторник, 22 апреля, и в среду, 23 апреля, а также однодневный государственный траур в день похорон", - говорится в заявлении на сайте МВД Индии. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
https://ria.ru/20250422/gvatemala-2012636427.html
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в мире, индия, ватикан, латинская америка, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
В мире, Индия, Ватикан, Латинская Америка, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского

МВД Индии объявило траур в связи с кончиной папы Римского

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии объявило о трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска, траур продлится с 22 по 23 апреля, а также в день похорон понтифика.
"В знак уважения к почившему высокопоставленному лицу по всей Индии будет объявлен трехдневный государственный траур в следующем порядке: двухдневный государственный траур во вторник, 22 апреля, и в среду, 23 апреля, а также однодневный государственный траур в день похорон", - говорится в заявлении на сайте МВД Индии.
Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Гватемале объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска
03:05
 
В миреИндияВатиканЛатинская АмерикаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский Франциск
 
 
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