https://ria.ru/20250422/indiya-2012643339.html
В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского
В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского - РИА Новости, 22.04.2025
В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского
Министерство внутренних дел Индии объявило о трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска, траур продлится с 22 по 23 апреля, а также в день похорон... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:39:00+03:00
2025-04-22T05:39:00+03:00
2025-04-22T05:39:00+03:00
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франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии объявило о трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска, траур продлится с 22 по 23 апреля, а также в день похорон понтифика. "В знак уважения к почившему высокопоставленному лицу по всей Индии будет объявлен трехдневный государственный траур в следующем порядке: двухдневный государственный траур во вторник, 22 апреля, и в среду, 23 апреля, а также однодневный государственный траур в день похорон", - говорится в заявлении на сайте МВД Индии. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
https://ria.ru/20250422/gvatemala-2012636427.html
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В Индии объявили траур в связи с кончиной папы Римского
МВД Индии объявило траур в связи с кончиной папы Римского