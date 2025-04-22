https://ria.ru/20250422/husity-2012855232.html

Хуситы сообщили о сбитии еще одного беспилотника США над Йеменом

Хуситы сообщили о сбитии еще одного беспилотника США над Йеменом - РИА Новости, 22.04.2025

Хуситы сообщили о сбитии еще одного беспилотника США над Йеменом

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его вооруженным силам удалось сбить седьмой по счету в апреле РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T22:58:00+03:00

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ДОХА, 22 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его вооруженным силам удалось сбить седьмой по счету в апреле разведывательный беспилотник США MQ-9 над северо-западом страны, а также вновь атаковать американские авианосцы в Красном и Аравийском морях. "Беспилотник MQ-9 стал седьмым, сбитым нами в апреле этого года и 22-м за время битвы (с 2018 года - ред.)... Мы провели две военные операции против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson, а также их военных кораблей в Красном и Аравийском морях", - говорится в Telegram-канале вооруженных сил хуситов. Они уточнили, что две операции в Красном и Аравийском морях проводились с применением крылатых ракет и беспилотников, а беспилотник США был сбит в небе над провинцией Хадджа ракетой класса "земля-небо" местного производства.

https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html

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в мире, сша, аравийское море, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году