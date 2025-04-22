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В Хабаровск привезли благодатный огонь - РИА Новости, 22.04.2025
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Религия
 
08:20 22.04.2025 (обновлено: 09:06 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/habarovsk-2012651132.html
В Хабаровск привезли благодатный огонь
В Хабаровск привезли благодатный огонь - РИА Новости, 22.04.2025
В Хабаровск привезли благодатный огонь
Благодатный огонь был доставлен в Хабаровск самолетом из Москвы во вторник, сообщает пресс-служба аэропорта города в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T08:20:00+03:00
2025-04-22T09:06:00+03:00
религия
хабаровск
москва
дальний восток
иисус христос
"аврора"
фонд андрея первозванного
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен в Хабаровск самолетом из Москвы во вторник, сообщает пресс-служба аэропорта города в Telegram-канале. "На Дальний Восток доставили частицу одной из главных православных святынь. Лампаду сопровождал иерей Алексий Шарапа. По прибытии по уже сложившейся традиции в зале регистрации терминала внутренних авиалиний отец Дионисий Ногтев провел молебен... Также в аэропорту Хабаровск в эти утренние часы можно было получить стеклянные лампады с частицами Благодатного огня", - говорится в сообщении, опубликованном воздушного узла. После молебна в аэропорту лампада с частицей Благодатного огня отправилась в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий провел соборное богослужение с участием всех настоятелей храмов, сообщает Хабаровская епархия. По завершении службы сосуды со святыней развезли по приходам епархии. "В этот же день из аэропорта Хабаровск, как из основного дальневосточного авиаузла, святыня отправилась в другие города: рейсами авиакомпании "Аврора" Благодатный огонь доставили в Южно-Сахалинск и в Магадан", - сообщает также аэропорт. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю, в 2025 году Великая Суббота пришлась на 19 апреля. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В Россию святыню доставили представители Фонда Андрея Первозванного самолетом "Роскосмоса". В аэропорту Внуково ее приняли представители различных епархий.
https://ria.ru/20250420/ogon-2012396519.html
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хабаровск, москва, дальний восток, иисус христос, "аврора", фонд андрея первозванного, роскосмос, религиозные праздники
Религия, Хабаровск, Москва, Дальний Восток, Иисус Христос, "Аврора", Фонд Андрея Первозванного, Роскосмос, Религиозные праздники
В Хабаровск привезли благодатный огонь

Благодатный огонь привезли в Хабаровск самолетом из Москвы

© Международный аэропорт Хабаровск/TelegramБлагодатный огонь был доставлен в Хабаровск самолетом из Москвы
Благодатный огонь был доставлен в Хабаровск самолетом из Москвы - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Международный аэропорт Хабаровск/Telegram
Благодатный огонь был доставлен в Хабаровск самолетом из Москвы
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ХАБАРОВСК, 22 апр - РИА Новости. Благодатный огонь был доставлен в Хабаровск самолетом из Москвы во вторник, сообщает пресс-служба аэропорта города в Telegram-канале.
"На Дальний Восток доставили частицу одной из главных православных святынь. Лампаду сопровождал иерей Алексий Шарапа. По прибытии по уже сложившейся традиции в зале регистрации терминала внутренних авиалиний отец Дионисий Ногтев провел молебен... Также в аэропорту Хабаровск в эти утренние часы можно было получить стеклянные лампады с частицами Благодатного огня", - говорится в сообщении, опубликованном воздушного узла.
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После молебна в аэропорту лампада с частицей Благодатного огня отправилась в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий провел соборное богослужение с участием всех настоятелей храмов, сообщает Хабаровская епархия. По завершении службы сосуды со святыней развезли по приходам епархии.
"В этот же день из аэропорта Хабаровск, как из основного дальневосточного авиаузла, святыня отправилась в другие города: рейсами авиакомпании "Аврора" Благодатный огонь доставили в Южно-Сахалинск и в Магадан", - сообщает также аэропорт.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю, в 2025 году Великая Суббота пришлась на 19 апреля. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. В Россию святыню доставили представители Фонда Андрея Первозванного самолетом "Роскосмоса". В аэропорту Внуково ее приняли представители различных епархий.
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