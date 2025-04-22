https://ria.ru/20250422/gvatemala-2012636427.html
В Гватемале объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска
В Гватемале объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска - РИА Новости, 22.04.2025
В Гватемале объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска
Власти Гватемалы объявили о трехдневном национальном трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:05:00+03:00
2025-04-22T03:05:00+03:00
2025-04-22T03:05:00+03:00
гватемала (республика)
ватикан
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Власти Гватемалы объявили о трехдневном национальном трауре в связи с кончиной папы Римского Франциска. Ранее представитель Ватикана кардинал Кевин Фаррелл заявил, что папа Франциск скончался в понедельник в возрасте 88 лет. "Гватемала объявляет о трехдневном национальном трауре", - следует из картинки, опубликованной правительством Гватемалы в социальной сети X. Период траура после смерти папы Римского длится девять дней, дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), они должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Как ожидается, похоронная месса пройдет на площади Святого Петра, но в отличие от многих своих предшественников папа Франциск изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. В 2024 году папа Римский Франциск упростил порядок собственных похорон и попросил адаптировать некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа.
https://ria.ru/20250422/venesuela-2012633299.html
https://ria.ru/20250422/frantsisk-2012635335.html
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гватемала (республика), ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Гватемала (республика), Ватикан, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
В Гватемале объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска
Власти Гватемалы объявили трехдневный траур в связи с кончиной папы Франциска