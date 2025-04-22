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Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 22.04.2025
Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Абхазии Бадра Гунба посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях к Дню Победы, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:03:00+03:00
2025-04-22T15:03:00+03:00
2025-04-22T15:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия
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80-летие победы в великой отечественной войне
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бадра гунба
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях к Дню Победы, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа."Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях", - сказал Квициниа.Во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов. Двадцать два жителя республики удостоены звания Героя Советского Союза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, алхас квициния, бадра гунба
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Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Абхазии Гунба приедет в Москву для участия в мероприятиях к Дню Победы