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Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:03 22.04.2025 (обновлено: 15:05 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/gunba-2012744893.html
Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 22.04.2025
Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Абхазии Бадра Гунба посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях к Дню Победы, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:03:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
алхас квициния
бадра гунба
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях к Дню Победы, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа."Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях", - сказал Квициниа.Во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов. Двадцать два жителя республики удостоены звания Героя Советского Союза.
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абхазия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, алхас квициния, бадра гунба
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Абхазия, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Алхас Квициния, Бадра Гунба
Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Абхазии Гунба приедет в Москву для участия в мероприятиях к Дню Победы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Бадра Гунба
Президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях к Дню Победы, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа.
«
"Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях", - сказал Квициниа.
Во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов. Двадцать два жителя республики удостоены звания Героя Советского Союза.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАбхазияМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАлхас КвицинияБадра Гунба
 
 
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