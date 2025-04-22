https://ria.ru/20250422/gunba-2012744893.html

Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы - РИА Новости, 22.04.2025

Президент Абхазии приедет в Москву на празднование Дня Победы

Президент Абхазии Бадра Гунба посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях к Дню Победы, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:03:00+03:00

2025-04-22T15:03:00+03:00

2025-04-22T15:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

абхазия

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

алхас квициния

бадра гунба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008882834_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_f8401fb2bb85e4a548cc656fccf4dabe.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях к Дню Победы, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа."Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях", - сказал Квициниа.Во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов. Двадцать два жителя республики удостоены звания Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20250421/repetitsii-1943570704.html

абхазия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, алхас квициния, бадра гунба