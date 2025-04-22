https://ria.ru/20250422/guevo-2012673790.html
ВСУ в Курской области поставили под удар наемников из Колумбии
ВСУ в Курской области поставили под удар наемников из Колумбии - РИА Новости, 22.04.2025
ВСУ в Курской области поставили под удар наемников из Колумбии
Командование ВСУ бросало на передовую наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные части с участка у Гуево, когда за него шли бои в Курской области,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:28:00+03:00
2025-04-22T10:28:00+03:00
2025-04-22T10:41:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апр — РИА Новости. Командование ВСУ бросало на передовую наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные части с участка у Гуево, когда за него шли бои в Курской области, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север"."Они (колумбийские наемники – ред.) у ВСУ работают же как наемники, и под видом ротации заводили их в рощи, в которых стояли вооруженные силы Украины, и выводили свои элитные подразделения", - рассказал источник.Он уточнил, что в результате этих действий колумбийцев оставляли на передовой, где они первыми попадали под удар российских бойцов."В ходе наших наступательных действий эти колумбийцы подвергались самыми первыми огневому поражению. А свои элитные подразделения, которые наиболее ценные, они отвели к тому времени уже на вторую линию, где они занимали оборону", - рассказал собеседник агентства.Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.
https://ria.ru/20250422/bpla-2012663667.html
https://ria.ru/20250422/smi-2012653061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Колумбия, Вооруженные силы Украины, Курская область
ВСУ в Курской области поставили под удар наемников из Колумбии
ВСУ поставили под удар наемников из Колумбии, чтобы отвести военных от Гуево
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апр — РИА Новости. Командование ВСУ бросало на передовую наемников из Колумбии, чтобы вывести свои элитные части с участка у Гуево, когда за него шли бои в Курской области, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север".
"Они (колумбийские наемники – ред.) у ВСУ работают же как наемники, и под видом ротации заводили их в рощи, в которых стояли вооруженные силы Украины, и выводили свои элитные подразделения", - рассказал источник.
Он уточнил, что в результате этих действий колумбийцев оставляли на передовой, где они первыми попадали под удар российских бойцов.
"В ходе наших наступательных действий эти колумбийцы подвергались самыми первыми огневому поражению. А свои элитные подразделения, которые наиболее ценные, они отвели к тому времени уже на вторую линию, где они занимали оборону", - рассказал собеседник агентства.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли более 13,3 тысячи наемников.