https://ria.ru/20250422/gosduma-2012858319.html

В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю Крыма

В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю Крыма - РИА Новости, 22.04.2025

В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, после её слов о непризнании российского РИА Новости, 22.04.2025

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2025-04-22T23:50:00+03:00

2025-04-22T23:50:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, после её слов о непризнании российского статуса Крыма, учить историю и восполнить свои пробелы. Ранее Каллас в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. "Дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии, пионерке Кае Каллас надо было не прогуливать уроки истории в школе о том, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом. А первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, есть объективные мировые процессы, которые не зависят от "скороспелых европейских политиков". "И Крым признают, и санкции снимут. А Россия своей территорией не торгует", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html

https://ria.ru/20250419/krym-2012281234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, украина, севастополь, кайя каллас, леонид ивлев, владимир путин, оон, госдума рф