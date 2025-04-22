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В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю Крыма - РИА Новости, 22.04.2025
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23:50 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/gosduma-2012858319.html
В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю Крыма
В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю Крыма - РИА Новости, 22.04.2025
В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, после её слов о непризнании российского РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:50:00+03:00
2025-04-22T23:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, после её слов о непризнании российского статуса Крыма, учить историю и восполнить свои пробелы. Ранее Каллас в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной. "Дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии, пионерке Кае Каллас надо было не прогуливать уроки истории в школе о том, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом. А первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, есть объективные мировые процессы, которые не зависят от "скороспелых европейских политиков". "И Крым признают, и санкции снимут. А Россия своей территорией не торгует", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250323/krym-2006741597.html
https://ria.ru/20250419/krym-2012281234.html
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справки, россия, украина, севастополь, кайя каллас, леонид ивлев, владимир путин, оон, госдума рф
Справки, Россия, Украина, Севастополь, Кайя Каллас, Леонид Ивлев, Владимир Путин, ООН, Госдума РФ
В Госдуме призвали главу дипломатии ЕС изучить историю Крыма

Депутат Ивлев призвал Каю Каллас, после ее слов о Крыме, учить историю

© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, после её слов о непризнании российского статуса Крыма, учить историю и восполнить свои пробелы.
Ранее Каллас в комментарии агентству Франс Пресс заявила, что Евросоюз никогда не признает Крым территорией России и назвала полуостров Украиной.
Генуэзская крепость в Судаке - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
У Запада есть все основания признать Крым, заявил Константинов
23 марта, 07:39
«
"Дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии, пионерке Кае Каллас надо было не прогуливать уроки истории в школе о том, как после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Однако уже в 1922 году СССР признала Германия, затем другие страны Европы, а в 1933 году США установили дипломатические и экономические отношения с Советским Союзом. А первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма. Так что Каллас стоило бы заняться изучением истории и восполнить свои пробелы", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, есть объективные мировые процессы, которые не зависят от "скороспелых европейских политиков".
"И Крым признают, и санкции снимут. А Россия своей территорией не торгует", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Эксперт одной фразой ответил на сообщение о готовности США признать Крым
19 апреля, 16:28
 
СправкиРоссияУкраинаСевастопольКайя КалласЛеонид ИвлевВладимир ПутинООНГосдума РФ
 
 
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