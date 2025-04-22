https://ria.ru/20250422/gosduma-2012692459.html

В Госдуме посоветовали Зеленскому запереться в бункере

В Госдуме посоветовали Зеленскому запереться в бункере - РИА Новости, 22.04.2025

В Госдуме посоветовали Зеленскому запереться в бункере

Владимиру Зеленскому, чтобы полностью оградить себя от всего, что связано с Россией, лучше навечно запереться в бункере, считает депутат Госдумы Амир Хамитов... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:41:00+03:00

2025-04-22T11:41:00+03:00

2025-04-22T11:42:00+03:00

владимир зеленский

амир хамитов

госдума рф

турецкий поток

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимиру Зеленскому, чтобы полностью оградить себя от всего, что связано с Россией, лучше навечно запереться в бункере, считает депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Первый замглавы энергетического комитета Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина приобретает российский газ, поступающий в Европу через газопровод "Турецкий поток". "Хочется напомнить Зеленскому, что для того, чтобы полностью оградить себя от всего, так или иначе связанного с Россией, мало отказаться от газа. Лучше всего навечно запереться в подземном бункере, запретить поставлять себе продукты и одежду, к производству которых россияне имеют хоть какое-то отношение", - сказал Хамитов РИА Новости. Депутат Госдумы подчеркнул, что и в этом случае Зеленского будет подстерегать опасность, ведь никто не даст гарантию, что он не дышит воздухом, "который ветра принесли со стороны России". "Есть такое выражение - "такой хитрый, что сам себя перехитрил". Глава киевского режима, похоже, всерьез считал, что стоит ему топнуть ножкой и завизжать, как весь мир вокруг моментально бросится исполнять его капризы. Но, как сейчас модно говорить, что-то пошло не так", - добавил политик.

https://ria.ru/20250422/zelenskiy-2012668865.html

https://ria.ru/20250422/japonija-2012683245.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир зеленский, амир хамитов, госдума рф, турецкий поток, в мире