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В Госдуме разработают критерии отключения отопления в жилых домах - РИА Новости, 22.04.2025
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01:47 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/gosduma-2012634130.html
В Госдуме разработают критерии отключения отопления в жилых домах
В Госдуме разработают критерии отключения отопления в жилых домах - РИА Новости, 22.04.2025
В Госдуме разработают критерии отключения отопления в жилых домах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T01:47:00+03:00
2025-04-22T01:47:00+03:00
общество
жкх
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков. Вице-спикер Госдумы отметил, что сложилась парадоксальная ситуация: столбики термометров в квартирах москвичей и жителей других регионов показывают 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла. По его словам, ситуация требует оперативного решения. "Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах", - сказал Чернышов РИА Новости. Парламентарий отметил, что людей удивляет контраст с зимним периодом, когда многие жаловались на недостаток тепла. "Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям. Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений", - подчеркнул он. По мнению Чернышова, комфорт граждан и рациональное использование энергоресурсов должны стать приоритетами в работе коммунальных служб. Депутат считает, что люди не должны страдать от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства расходоваться на перетоп помещений.
https://ria.ru/20250415/gosduma-2011270603.html
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общество, жкх, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, ЖКХ, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме разработают критерии отключения отопления в жилых домах

Депутат Чернышов предложил разработать критерии отключения отопления в домах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разработать критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков.
Вице-спикер Госдумы отметил, что сложилась парадоксальная ситуация: столбики термометров в квартирах москвичей и жителей других регионов показывают 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла. По его словам, ситуация требует оперативного решения.
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"Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах", - сказал Чернышов РИА Новости.
Парламентарий отметил, что людей удивляет контраст с зимним периодом, когда многие жаловались на недостаток тепла.
"Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям. Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений", - подчеркнул он.
По мнению Чернышова, комфорт граждан и рациональное использование энергоресурсов должны стать приоритетами в работе коммунальных служб. Депутат считает, что люди не должны страдать от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства расходоваться на перетоп помещений.
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