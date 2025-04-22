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Госдеп оценил готовность России к переговорам с Киевом

Госдеп оценил готовность России к переговорам с Киевом - РИА Новости, 22.04.2025

Госдеп оценил готовность России к переговорам с Киевом

Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс позитивно оценила готовность российского руководства к переговорам с Киевом. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:07:00+03:00

2025-04-22T16:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс позитивно оценила готовность российского руководства к переговорам с Киевом. "Это очень хороший знак", - сказала Брюс в эфире Fox Business. Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, государственный департамент сша, киев