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Госдеп оценил готовность России к переговорам с Киевом - РИА Новости, 22.04.2025
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16:07 22.04.2025 (обновлено: 16:12 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/gosdep-2012762665.html
Госдеп оценил готовность России к переговорам с Киевом
Госдеп оценил готовность России к переговорам с Киевом - РИА Новости, 22.04.2025
Госдеп оценил готовность России к переговорам с Киевом
Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс позитивно оценила готовность российского руководства к переговорам с Киевом. РИА Новости, 22.04.2025
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс позитивно оценила готовность российского руководства к переговорам с Киевом. "Это очень хороший знак", - сказала Брюс в эфире Fox Business. Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Государственный департамент США, Киев
Госдеп оценил готовность России к переговорам с Киевом

Госдеп позитивно оценил готовность руководства России к переговорам с Киевом

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Тэмми Брюс позитивно оценила готовность российского руководства к переговорам с Киевом.
«
"Это очень хороший знак", - сказала Брюс в эфире Fox Business.
Президент России Владимир Путин еще раз выразил готовность к переговорам с Украиной, говоря о необходимости обсуждения идеи о прекращении ударов по гражданским объектам, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.
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