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ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 22.04.2025 (обновлено: 14:51 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/gornal-2012721456.html
ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя
ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя - РИА Новости, 22.04.2025
ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя
Бойцы группировки "Север" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ села Горналь в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:46:00+03:00
2025-04-22T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ села Горналь в Курской области, сообщили в Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь", — говорится в сводке.Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка в Курской области и Яблоновка — в Сумской.За сутки потери ВСУ составили:Кроме того, четыре украинских боевика сдались в плен.В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили 99,5 процента территории, занятой врагом, и завершают зачистку Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.Во вторник источник РИА Новости в группировке войск "Север" сообщил, что бойцы освободили обитель.Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250422/bpla-2012663667.html
https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html
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сумская область, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя

Группировка "Север" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ села Горналь в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка в Курской области и Яблоновка — в Сумской.
За сутки потери ВСУ составили:
  • более 160 военнослужащих;
  • танк и боевая бронированная машина;
  • десять автомобилей;
  • САУ, три артиллерийских орудия и миномет;
  • зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станция РЭБ;
  • шесть пунктов управления БПЛА;
  • склады боеприпасов и технического имущества.
Кроме того, четыре украинских боевика сдались в плен.
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В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.
В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили 99,5 процента территории, занятой врагом, и завершают зачистку Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.
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Во вторник источник РИА Новости в группировке войск "Север" сообщил, что бойцы освободили обитель.
Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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