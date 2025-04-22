https://ria.ru/20250422/gornal-2012721456.html

ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя

ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя - РИА Новости, 22.04.2025

ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя

Бойцы группировки "Север" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ села Горналь в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:46:00+03:00

2025-04-22T13:46:00+03:00

2025-04-22T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ села Горналь в Курской области, сообщили в Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь", — говорится в сводке.Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка в Курской области и Яблоновка — в Сумской.За сутки потери ВСУ составили:Кроме того, четыре украинских боевика сдались в плен.В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили 99,5 процента территории, занятой врагом, и завершают зачистку Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.Во вторник источник РИА Новости в группировке войск "Север" сообщил, что бойцы освободили обитель.Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250422/bpla-2012663667.html

https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

сумская область, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, вооруженные силы рф