ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя
Группировка "Север" нанесла огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ села Горналь в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка в Курской области и Яблоновка — в Сумской.
За сутки потери ВСУ составили:
- более 160 военнослужащих;
- танк и боевая бронированная машина;
- десять автомобилей;
- САУ, три артиллерийских орудия и миномет;
- зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станция РЭБ;
- шесть пунктов управления БПЛА;
- склады боеприпасов и технического имущества.
Кроме того, четыре украинских боевика сдались в плен.
В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила больше тысячи квадратных километров территории, включая районный центр — Суджу.
В субботу на встрече с главой государства начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские военные освободили 99,5 процента территории, занятой врагом, и завершают зачистку Горнальского мужского монастыря от украинских боевиков.
Во вторник источник РИА Новости в группировке войск "Север" сообщил, что бойцы освободили обитель.
Всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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