Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/gorlovka-2012754662.html
В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина
В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 22.04.2025
В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина
Мирная жительница ранена в Горловке результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа "колокольчик", сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:37:00+03:00
2025-04-22T15:37:00+03:00
жкх
горловка
украина
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc5b1fa5d103cd5a74bbff524ac8d53f.jpg
ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа "колокольчик", сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250422/gornal-2012721456.html
горловка
украина
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631206_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a06a17deb08b27f7b717f5fe7cc065f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия
ЖКХ, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия
В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина

Мэр Приходько: в Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Въезд в город Горловка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа "колокольчик", сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
ВС России нанесли огневое поражение формированиям ВСУ близ Горналя
Вчера, 13:46
 
ЖКХГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала