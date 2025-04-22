https://ria.ru/20250422/gorlovka-2012754662.html
В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина
В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 22.04.2025
В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина
Мирная жительница ранена в Горловке результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа "колокольчик", сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:37:00+03:00
2025-04-22T15:37:00+03:00
2025-04-22T15:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа "колокольчик", сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250422/gornal-2012721456.html
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В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина
Мэр Приходько: в Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина