https://ria.ru/20250422/gorlovka-2012754662.html

В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина

В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 22.04.2025

В Горловке при детонации суббоеприпаса ВСУ ранена женщина

Мирная жительница ранена в Горловке результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа "колокольчик", сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:37:00+03:00

2025-04-22T15:37:00+03:00

2025-04-22T15:37:00+03:00

жкх

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ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке результате детонации суббоеприпаса ВСУ типа "колокольчик", сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250422/gornal-2012721456.html

горловка

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жкх, горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, россия