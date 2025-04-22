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При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек - РИА Новости, 22.04.2025
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15:01 22.04.2025 (обновлено: 15:31 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/gladkov-2012744394.html
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек - РИА Новости, 22.04.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек
Водитель грузового автомобиля погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского дрона, мужчина проехал в закрытый хутор без... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:01:00+03:00
2025-04-22T15:31:00+03:00
белгородская область
происшествия
авто
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского дрона, мужчина проехал в закрытый хутор без разрешения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Краснояружском районе вражеский дрон ударил по КАМАЗу. Погиб водитель. Чрезвычайное происшествие произошло на повороте в село Сергиевка Краснояружского района. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Как подчеркнул губернатор, по информации от администрации района, погибший на личном грузовом автомобиле ехал в свое хозяйство, расположенное в хуторе Красноорловский. Мужчина регулярно совершал такие поездки, чтобы накормить домашний скот."Так как проезд в Краснояружский район запрещен и пропуск выдают только на проезд в бронированном автомобиле с РЭБом (устройством радиоэлектронной борьбы - ред.), детектором дронов и всеми мерами защиты (бронежилет и каска), мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения, в объезд по полям. К большому горю, эта поездка закончилась трагедией", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250317/gladkov-2005606351.html
https://ria.ru/20250421/deti-2012627667.html
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белгородская область, происшествия, авто, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Авто, Вячеслав Гладков
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб один человек

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области погиб 1 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМедицинская помощь
Медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля погиб в Краснояружском районе Белгородской области в результате атаки украинского дрона, мужчина проехал в закрытый хутор без разрешения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Краснояружском районе вражеский дрон ударил по КАМАЗу. Погиб водитель. Чрезвычайное происшествие произошло на повороте в село Сергиевка Краснояружского района. Водитель скончался от полученных ранений по пути в медицинское учреждение. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Как подчеркнул губернатор, по информации от администрации района, погибший на личном грузовом автомобиле ехал в свое хозяйство, расположенное в хуторе Красноорловский. Мужчина регулярно совершал такие поездки, чтобы накормить домашний скот.
"Так как проезд в Краснояружский район запрещен и пропуск выдают только на проезд в бронированном автомобиле с РЭБом (устройством радиоэлектронной борьбы - ред.), детектором дронов и всеми мерами защиты (бронежилет и каска), мужчина проезжал в свое хозяйство без разрешения, в объезд по полям. К большому горю, эта поездка закончилась трагедией", - добавил глава региона.
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