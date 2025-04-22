https://ria.ru/20250422/gastrol-2012843596.html

Гастроли двух театров из ДНР пройдут в Москве в мае

Гастроли двух театров из ДНР пройдут в Москве в мае - РИА Новости, 22.04.2025

Гастроли двух театров из ДНР пройдут в Москве в мае

Гастроли двух театров из ДНР - Донецкого республиканского академического молодежного театра (РАМТ) и Донецкого республиканского академического театра кукол -... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:51:00+03:00

2025-04-22T20:51:00+03:00

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донецкая народная республика

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николай лесков

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Гастроли двух театров из ДНР - Донецкого республиканского академического молодежного театра (РАМТ) и Донецкого республиканского академического театра кукол - пройдут 2-4 мая на главной площадке Союза театральных деятелей (СТД) РФ в Москве - в Театральном центре "На Страстном", сообщили РИА Новости в пресс-службе союза. В рамках гастролей зрителям покажут пять спектаклей. Два из них - "Левша" Донецкого РАМТа и "Под звуки канонады" Донецкого театра кукол - вошли в "Золотой фонд театральных постановок России" СТД РФ. Во время показов стратегический партнер "Золотого фонда" оператор "Триколор" снимет профессиональные телеверсии обеих постановок, которые позднее будут показаны на канале "Большой эфир". Второго и третьего мая свои лучшие спектакли представит Донецкий РАМТ. Помимо "Левши" по мотивам произведений Николая Лескова в постановке Максима Ждановича будет представлен его же "Айболит" - детский спектакль-буффонада о добром докторе, а также спектакль о любви и мужестве "Ясным ли днем!" в постановке Марины Брусникиной. Донецкие кукольники представят свои спектакли 4 и 5 мая. Один из них – семейный спектакль "Большая мечта маленького ослика" режиссера Романа Мишина, второй – патриотический спектакль-концерт "Под звуки канонады" в постановке Виталия Маринкова. Гастроли Донецких театров в Москве, показы их лучших спектаклей на сцене Театрального центра "На Страстном", а также телесъемки двух постановок станут важным вкладом в процесс интеграции театрального искусства ДНР в культурное пространство всей России.

https://ria.ru/20250417/dostoevskiyspektakl-2011621823.html

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россия, донецкая народная республика, москва, николай лесков, марина брусникина, общество