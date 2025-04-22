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Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета - РИА Новости, 22.04.2025
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03:25 22.04.2025 (обновлено: 12:00 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html
Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета
Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета - РИА Новости, 22.04.2025
Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета
Гарвардский университет подал иск, требующий признать незаконными действия администрации США Дональда Трампа по сокращению бюджета образовательного учреждения и РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:25:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
гарвардский университет
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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Гарвардский университет подал иск, требующий признать незаконными действия администрации США Дональда Трампа по сокращению бюджета образовательного учреждения и требования по "цензуре" в отношении иностранных студентов, следует из документа в распоряжении РИА Новости. В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа планирует лишить Гарвардский университет госфинансирования на еще один миллиард долларов на фоне отказа учебного заведения проводить перемены в кадровой и образовательной политике. "Действия ответчиков угрожают академической независимости Гарварда и ставят под угрозу критически важные для спасения жизней и новаторские исследования, которые проводятся на его базе. И они являются частью попыток правительства наказать Гарвард за защиту своих конституционных прав", — говорится в иске. Гарвард отверг обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности от иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционные права на свободу речи и самовыражения. Ранее Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.
https://ria.ru/20250421/tramp-2012519177.html
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета

Гарвардский университет подал иск против сокращения Трампом его бюджета

© AP Photo / Steven SenneГарвардский университет
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Steven Senne
Гарвардский университет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Гарвардский университет подал иск, требующий признать незаконными действия администрации США Дональда Трампа по сокращению бюджета образовательного учреждения и требования по "цензуре" в отношении иностранных студентов, следует из документа в распоряжении РИА Новости.
В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа планирует лишить Гарвардский университет госфинансирования на еще один миллиард долларов на фоне отказа учебного заведения проводить перемены в кадровой и образовательной политике.
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Вчера, 14:22
"Действия ответчиков угрожают академической независимости Гарварда и ставят под угрозу критически важные для спасения жизней и новаторские исследования, которые проводятся на его базе. И они являются частью попыток правительства наказать Гарвард за защиту своих конституционных прав", — говорится в иске.
Гарвард отверг обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности от иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционные права на свободу речи и самовыражения.
Ранее Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.
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В миреСШАДональд ТрампГарвардский университет
 
 
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