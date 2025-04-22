https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html

Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета

Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета - РИА Новости, 22.04.2025

Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета

Гарвардский университет подал иск, требующий признать незаконными действия администрации США Дональда Трампа по сокращению бюджета образовательного учреждения и РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T03:25:00+03:00

2025-04-22T03:25:00+03:00

2025-04-22T12:00:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

гарвардский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012124475_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_94deaed75ba82de583d61f30c0f66876.jpg

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Гарвардский университет подал иск, требующий признать незаконными действия администрации США Дональда Трампа по сокращению бюджета образовательного учреждения и требования по "цензуре" в отношении иностранных студентов, следует из документа в распоряжении РИА Новости. В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа планирует лишить Гарвардский университет госфинансирования на еще один миллиард долларов на фоне отказа учебного заведения проводить перемены в кадровой и образовательной политике. "Действия ответчиков угрожают академической независимости Гарварда и ставят под угрозу критически важные для спасения жизней и новаторские исследования, которые проводятся на его базе. И они являются частью попыток правительства наказать Гарвард за защиту своих конституционных прав", — говорится в иске. Гарвард отверг обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности от иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционные права на свободу речи и самовыражения. Ранее Министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.

https://ria.ru/20250421/tramp-2012519177.html

https://ria.ru/20250415/tramp-2011413095.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет