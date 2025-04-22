https://ria.ru/20250422/fsb-2012852269.html

Стендап-комикам Романову и Комиссаренко запретили въезд в Россию

Стендап-комикам Романову и Комиссаренко запретили въезд в Россию - РИА Новости, 22.04.2025

Стендап-комикам Романову и Комиссаренко запретили въезд в Россию

В отношении стендап-комиков Дмитрия Романова и Вячеслава Комиссаренко принято решение о неразрешении въезда в РФ, сообщается на сайте ФСБ РФ. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T22:16:00+03:00

2025-04-22T22:16:00+03:00

2025-04-22T22:16:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В отношении стендап-комиков Дмитрия Романова и Вячеслава Комиссаренко принято решение о неразрешении въезда в РФ, сообщается на сайте ФСБ РФ. "Действия Романова Дмитрия и Комиссаренко Вячеслава создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" российское гражданство указанных лиц прекращено. Также в отношении Романова Дмитрия и Комиссаренко Вячеслава принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/grazhdanstvo-2012851621.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)