https://ria.ru/20250422/fsb-2012852269.html
Стендап-комикам Романову и Комиссаренко запретили въезд в Россию
Стендап-комикам Романову и Комиссаренко запретили въезд в Россию - РИА Новости, 22.04.2025
Стендап-комикам Романову и Комиссаренко запретили въезд в Россию
В отношении стендап-комиков Дмитрия Романова и Вячеслава Комиссаренко принято решение о неразрешении въезда в РФ, сообщается на сайте ФСБ РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T22:16:00+03:00
2025-04-22T22:16:00+03:00
2025-04-22T22:16:00+03:00
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В отношении стендап-комиков Дмитрия Романова и Вячеслава Комиссаренко принято решение о неразрешении въезда в РФ, сообщается на сайте ФСБ РФ. "Действия Романова Дмитрия и Комиссаренко Вячеслава создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" российское гражданство указанных лиц прекращено. Также в отношении Романова Дмитрия и Комиссаренко Вячеслава принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250422/grazhdanstvo-2012851621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Стендап-комикам Романову и Комиссаренко запретили въезд в Россию
ФСБ: принято решение запретить въезд в РФ стендап-комикам Романову, Комиссаренко