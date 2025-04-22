https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012770132.html
Российский посол рассказал о приглашенных в Москву на День Победы французах
Российский посол рассказал о приглашенных в Москву на День Победы французах - РИА Новости, 22.04.2025
Российский посол рассказал о приглашенных в Москву на День Победы французах
Ряд граждан Франции по приглашению РФ примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, им оформлены визы, рассказал РИА Новости посол РФ в стране... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:15:00+03:00
2025-04-22T16:15:00+03:00
2025-04-22T16:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
франция
россия
москва
алексей мешков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Ряд граждан Франции по приглашению РФ примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, им оформлены визы, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. "В официальных праздничных мероприятиях в Москве по приглашению российской стороны примет участие ряд граждан Франции, которым оформлены визы для въезда в Россию. Кроме того, мы получили несколько обращений от рядовых французов, которые хотели бы попасть на Парад Победы на Красной площади. В этой связи планируем организовать в нашем культурном центре трансляцию Парада для всех желающих", - сказал дипломат. По его словам, на фоне попыток Запада переписать историю "наш долг – передавать из поколения в поколение память о тех, кто погиб в годы Второй Мировой войны ради мирной жизни не только нашей страны, но и всего европейского континента". "Для этого необходимо постоянно напоминать партнерам о совместных страницах прошлого, оберегать историческую правду. Сохранение подлинной памяти о тех событиях жизненно необходимо для восстановления прочного доверия между странами. Во Франции по-прежнему много людей, интересующихся франко-российской историей, немало специалистов, противостоящих попыткам ее фальсификации", - отметил Мешков.
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в мире, франция, россия, москва, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Франция, Россия, Москва, Алексей Мешков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российский посол рассказал о приглашенных в Москву на День Победы французах
Мешков: граждане Франции примут участие в мероприятиях к Дню Победы в Москве