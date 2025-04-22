https://ria.ru/20250422/frantsiya-2012770132.html

Российский посол рассказал о приглашенных в Москву на День Победы французах

Российский посол рассказал о приглашенных в Москву на День Победы французах - РИА Новости, 22.04.2025

Российский посол рассказал о приглашенных в Москву на День Победы французах

Ряд граждан Франции по приглашению РФ примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, им оформлены визы, рассказал РИА Новости посол РФ в стране... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:15:00+03:00

2025-04-22T16:15:00+03:00

2025-04-22T16:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

франция

россия

москва

алексей мешков

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823584512_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6dc52e7dfcc347b3c4b1b425cb549c7.jpg

ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Ряд граждан Франции по приглашению РФ примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, им оформлены визы, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. "В официальных праздничных мероприятиях в Москве по приглашению российской стороны примет участие ряд граждан Франции, которым оформлены визы для въезда в Россию. Кроме того, мы получили несколько обращений от рядовых французов, которые хотели бы попасть на Парад Победы на Красной площади. В этой связи планируем организовать в нашем культурном центре трансляцию Парада для всех желающих", - сказал дипломат. По его словам, на фоне попыток Запада переписать историю "наш долг – передавать из поколения в поколение память о тех, кто погиб в годы Второй Мировой войны ради мирной жизни не только нашей страны, но и всего европейского континента". "Для этого необходимо постоянно напоминать партнерам о совместных страницах прошлого, оберегать историческую правду. Сохранение подлинной памяти о тех событиях жизненно необходимо для восстановления прочного доверия между странами. Во Франции по-прежнему много людей, интересующихся франко-российской историей, немало специалистов, противостоящих попыткам ее фальсификации", - отметил Мешков.

https://ria.ru/20250422/frantsija-2012758727.html

франция

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, россия, москва, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне