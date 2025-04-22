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Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - РИА Новости, 22.04.2025
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03:49 22.04.2025 (обновлено: 04:38 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/frantsisk-2012638162.html
Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины
Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - РИА Новости, 22.04.2025
Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины
Портрет скончавшегося папы Римского Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - обелиске, расположенном в центре Буэнос-Айреса, передает... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T03:49:00+03:00
2025-04-22T04:38:00+03:00
аргентина
ватикан
латинская америка
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр - РИА Новости. Портрет скончавшегося папы Римского Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - обелиске, расположенном в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. На обелиске, являющемся символом аргентинской столицы, появилось изображение понтифика и фраза "Молитесь за меня". У обелиска начали собираться люди. "Он был очень скромным, он ничем не хвастался, как раз наоборот, большинство глав католической церкви заказывали одежду и все такое, а он продолжал шить обувь здесь, в Аргентине, потому что у него были проблемы с ногой", - сказала РИА Новости одна из жительниц Буэнос-Айреса Марсела. "Для нас он был Хорхе Марио Бергольо, для всего мира - папа Франциск. У нас есть Марадона, у нас есть (всемирно известный певец танго Карлос - ред) Гардель, у нас есть Месси, но тот факт, что у мира был аргентинский папа, останется с нами на всю жизнь в мировой истории", - отметила, в свою очередь, Вивиана. "Он был революционером в отношении церкви в том смысле, что он изменил очень многое в ее правилах", - добавил Карлос.
https://ria.ru/20250421/kolizej-2012621619.html
https://ria.ru/20250421/parizh-2012529177.html
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аргентина, ватикан, латинская америка, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Аргентина, Ватикан, Латинская Америка, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины

Портрет папы Франциска появился на обелиске в центре Буэнос-Айреса

© РИА НовостиПортрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - обелиске в центре Буэнос-Айреса. Кадр из видео
Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - обелиске в центре Буэнос-Айреса. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости
Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - обелиске в центре Буэнос-Айреса. Кадр из видео. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр - РИА Новости. Портрет скончавшегося папы Римского Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - обелиске, расположенном в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года.
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На обелиске, являющемся символом аргентинской столицы, появилось изображение понтифика и фраза "Молитесь за меня". У обелиска начали собираться люди.
"Он был очень скромным, он ничем не хвастался, как раз наоборот, большинство глав католической церкви заказывали одежду и все такое, а он продолжал шить обувь здесь, в Аргентине, потому что у него были проблемы с ногой", - сказала РИА Новости одна из жительниц Буэнос-Айреса Марсела.
"Для нас он был Хорхе Марио Бергольо, для всего мира - папа Франциск. У нас есть Марадона, у нас есть (всемирно известный певец танго Карлос - ред) Гардель, у нас есть Месси, но тот факт, что у мира был аргентинский папа, останется с нами на всю жизнь в мировой истории", - отметила, в свою очередь, Вивиана.
"Он был революционером в отношении церкви в том смысле, что он изменил очень многое в ее правилах", - добавил Карлос.
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АргентинаВатиканЛатинская АмерикаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Умер папа римский Франциск
 
 
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