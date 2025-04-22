https://ria.ru/20250422/frantsisk-2012638162.html

Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины

Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - РИА Новости, 22.04.2025

Портрет папы Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины

Портрет скончавшегося папы Римского Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - обелиске, расположенном в центре Буэнос-Айреса, передает... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T03:49:00+03:00

2025-04-22T03:49:00+03:00

2025-04-22T04:38:00+03:00

аргентина

ватикан

латинская америка

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр - РИА Новости. Портрет скончавшегося папы Римского Франциска появился на самом известном памятнике Аргентины - обелиске, расположенном в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Папа Франциск (в миру - Хорхе Марио Бергольо) скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Он стал первым папой из Латинской Америки (Аргентины) и возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. На обелиске, являющемся символом аргентинской столицы, появилось изображение понтифика и фраза "Молитесь за меня". У обелиска начали собираться люди. "Он был очень скромным, он ничем не хвастался, как раз наоборот, большинство глав католической церкви заказывали одежду и все такое, а он продолжал шить обувь здесь, в Аргентине, потому что у него были проблемы с ногой", - сказала РИА Новости одна из жительниц Буэнос-Айреса Марсела. "Для нас он был Хорхе Марио Бергольо, для всего мира - папа Франциск. У нас есть Марадона, у нас есть (всемирно известный певец танго Карлос - ред) Гардель, у нас есть Месси, но тот факт, что у мира был аргентинский папа, останется с нами на всю жизнь в мировой истории", - отметила, в свою очередь, Вивиана. "Он был революционером в отношении церкви в том смысле, что он изменил очень многое в ее правилах", - добавил Карлос.

https://ria.ru/20250421/kolizej-2012621619.html

https://ria.ru/20250421/parizh-2012529177.html

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латинская америка

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