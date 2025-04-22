https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html

Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы

Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы - РИА Новости, 22.04.2025

Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы

Франция в который раз не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол Алексей Мешков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:37:00+03:00

2025-04-22T13:37:00+03:00

2025-04-22T16:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

париж

франция

алексей мешков

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Франция в который раз не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол Алексей Мешков. "Советский Союз принял на себя решающий удар в борьбе с фашизмом — в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек. Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом", — сказал он.При этом дипломат обратил внимание, что власти Франции заигрывают с внуками нацистов."Скажу откровенно: мне, сыну ветерана войны, награжденного боевыми орденами и медалями, всегда было неуютно сидеть на одной трибуне с потомками тех, кто убил и замучил в концлагерях миллионы наших соотечественников. Поэтому какого-то сожаления от неучастия в мероприятиях, на которые не зовут представителей страны, победившей в войне, а заигрывают с внуками нацистов, не испытываю", — сказал дипломат.По словам Мешкова, российское посольство традиционно организует памятные церемонии у памятника советским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже и в советском воинском некрополе в городе Нуайе-Сен-Мартен."Помимо этого, в этом году мы соберем соотечественников и французских друзей России на концерт "Хора Турецкого", который посетит Париж в рамках тура "Песни Победы", — уточнил посол.А 8 мая в разных городах Франции пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка", заключил он.В этом году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.А в Германии, как писала газета Berliner Zeitung со ссылкой на закрытый документ МИД, не допускается приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения, причем учреждения могут воспользоваться правом выдворения их по своему усмотрению.

https://ria.ru/20250418/simvolizm-2011791256.html

https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012430918.html

https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, париж, франция, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне