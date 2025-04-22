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Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:37 22.04.2025 (обновлено: 16:04 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы - РИА Новости, 22.04.2025
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы
Франция в который раз не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол Алексей Мешков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:37:00+03:00
2025-04-22T16:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
париж
франция
алексей мешков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Франция в который раз не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол Алексей Мешков. "Советский Союз принял на себя решающий удар в борьбе с фашизмом — в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек. Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом", — сказал он.При этом дипломат обратил внимание, что власти Франции заигрывают с внуками нацистов.&quot;Скажу откровенно: мне, сыну ветерана войны, награжденного боевыми орденами и медалями, всегда было неуютно сидеть на одной трибуне с потомками тех, кто убил и замучил в концлагерях миллионы наших соотечественников. Поэтому какого-то сожаления от неучастия в мероприятиях, на которые не зовут представителей страны, победившей в войне, а заигрывают с внуками нацистов, не испытываю&quot;, — сказал дипломат.По словам Мешкова, российское посольство традиционно организует памятные церемонии у памятника советским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже и в советском воинском некрополе в городе Нуайе-Сен-Мартен."Помимо этого, в этом году мы соберем соотечественников и французских друзей России на концерт "Хора Турецкого", который посетит Париж в рамках тура "Песни Победы", — уточнил посол.А 8 мая в разных городах Франции пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка", заключил он.В этом году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.А в Германии, как писала газета Berliner Zeitung со ссылкой на закрытый документ МИД, не допускается приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения, причем учреждения могут воспользоваться правом выдворения их по своему усмотрению.
https://ria.ru/20250418/simvolizm-2011791256.html
https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012430918.html
https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html
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россия, париж, франция, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Париж, Франция, Алексей Мешков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Франция не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы

Посол Мешков: Франция не пригласила российских дипломатов на День Победы

© AP Photo / Ludovic MarinПразднование годовщины победы над нацистами и окончания Второй мировой войны на Елисейских полях в Париже
Празднование годовщины победы над нацистами и окончания Второй мировой войны на Елисейских полях в Париже - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Празднование годовщины победы над нацистами и окончания Второй мировой войны на Елисейских полях в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр — РИА Новости. Франция в который раз не пригласила российских дипломатов на празднование Дня Победы, заявил РИА Новости посол Алексей Мешков.
"Советский Союз принял на себя решающий удар в борьбе с фашизмом — в Великой Отечественной войне погибли 27 миллионов человек. Несмотря на это, российские представители уже не первый год не были приглашены на официальные мемориальные мероприятия во Франции, посвященные победе над фашизмом", — сказал он.
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При этом дипломат обратил внимание, что власти Франции заигрывают с внуками нацистов.
«

"Скажу откровенно: мне, сыну ветерана войны, награжденного боевыми орденами и медалями, всегда было неуютно сидеть на одной трибуне с потомками тех, кто убил и замучил в концлагерях миллионы наших соотечественников. Поэтому какого-то сожаления от неучастия в мероприятиях, на которые не зовут представителей страны, победившей в войне, а заигрывают с внуками нацистов, не испытываю", — сказал дипломат.

По словам Мешкова, российское посольство традиционно организует памятные церемонии у памятника советским участникам движения Сопротивления на кладбище Пер-Лашез в Париже и в советском воинском некрополе в городе Нуайе-Сен-Мартен.
"Помимо этого, в этом году мы соберем соотечественников и французских друзей России на концерт "Хора Турецкого", который посетит Париж в рамках тура "Песни Победы", — уточнил посол.
А 8 мая в разных городах Франции пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка", заключил он.
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В этом году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны.
А в Германии, как писала газета Berliner Zeitung со ссылкой на закрытый документ МИД, не допускается приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения, причем учреждения могут воспользоваться правом выдворения их по своему усмотрению.
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