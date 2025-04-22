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"Станет концом": на Западе испугались желания Зеленского - РИА Новости, 22.04.2025
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12:14 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/evrosoyuz-2012702442.html
"Станет концом": на Западе испугались желания Зеленского
"Станет концом": на Западе испугались желания Зеленского - РИА Новости, 22.04.2025
"Станет концом": на Западе испугались желания Зеленского
Вступление Украины в Евросоюз станет концом для ЕС, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:14:00+03:00
2025-04-22T12:14:00+03:00
евросоюз
еврокомиссия
чей боуз
петер сийярто
венгрия
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз станет концом для ЕС, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Вступление Украины в ЕС станет концом и без того хрупкого союза", — написал он.По словам журналиста, Зеленский хочет, чтобы его диктатура и "остатки Украины" как можно скорее вступили в Евросоюз.В середине апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия предложила полностью интегрировать украинскую экономику в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС. В МИД России позже отметили, что включение экономики Украины в рынок Европы, не дожидаясь ее вступления в ЕС, "выйдет боком" прежде всего для самого союза.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html
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евросоюз, еврокомиссия, чей боуз, петер сийярто, венгрия, россия, украина, в мире
Евросоюз, Еврокомиссия, Чей Боуз, Петер Сийярто, Венгрия, Россия, Украина, В мире
"Станет концом": на Западе испугались желания Зеленского

Журналист Боуз: вступление Украины в Евросоюз станет для него концом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз станет концом для ЕС, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Вступление Украины в ЕС станет концом и без того хрупкого союза", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Трамп умывает руки: на Украине его устроит любой результат
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По словам журналиста, Зеленский хочет, чтобы его диктатура и "остатки Украины" как можно скорее вступили в Евросоюз.
В середине апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия предложила полностью интегрировать украинскую экономику в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС.
В МИД России позже отметили, что включение экономики Украины в рынок Европы, не дожидаясь ее вступления в ЕС, "выйдет боком" прежде всего для самого союза.
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ЕвросоюзЕврокомиссияЧей БоузПетер СийяртоВенгрияРоссияУкраинаВ мире
 
 
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