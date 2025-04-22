https://ria.ru/20250422/evrosoyuz-2012702442.html

"Станет концом": на Западе испугались желания Зеленского

"Станет концом": на Западе испугались желания Зеленского - РИА Новости, 22.04.2025

"Станет концом": на Западе испугались желания Зеленского

Вступление Украины в Евросоюз станет концом для ЕС, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:14:00+03:00

2025-04-22T12:14:00+03:00

2025-04-22T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз станет концом для ЕС, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Вступление Украины в ЕС станет концом и без того хрупкого союза", — написал он.По словам журналиста, Зеленский хочет, чтобы его диктатура и "остатки Украины" как можно скорее вступили в Евросоюз.В середине апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия предложила полностью интегрировать украинскую экономику в общеевропейский рынок, не дожидаясь ее вступления в ЕС. В МИД России позже отметили, что включение экономики Украины в рынок Европы, не дожидаясь ее вступления в ЕС, "выйдет боком" прежде всего для самого союза.

https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html

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евросоюз, еврокомиссия, чей боуз, петер сийярто, венгрия, россия, украина, в мире