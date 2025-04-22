https://ria.ru/20250422/evropa-2012784903.html

"Это был сигнал". На Западе признали провал плана против Путина

"Это был сигнал". На Западе признали провал плана против Путина - РИА Новости, 22.04.2025

"Это был сигнал". На Западе признали провал плана против Путина

Евросоюз шестнадцатым пакетом антироссийских санкций ослабил самого себя вместо того, чтобы оказать влияние на Россию, пишет издание Exxpress. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:39:00+03:00

2025-04-22T16:39:00+03:00

2025-04-22T16:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Евросоюз шестнадцатым пакетом антироссийских санкций ослабил самого себя вместо того, чтобы оказать влияние на Россию, пишет издание Exxpress."То, что задумывалось как политический сигнал против Путина, обернулось автоголом для Европы и, как ни странно, усилило Китай", — говорится в сообщении.Авторы материала отмечают, что из-за новых ограничений цены на алюминий в ЕС вырастут на 20–30 процентов. Помимо этого, последствия санкций скажутся на уровне ВВП европейских стран. Особенно сильно пострадает Австрия, у которой нет значительного производства первичного алюминия, пишет издание."Пока европейские производители борются с ростом цен на сырье, китайские компании закупают российский алюминий по выгодным ценам" — отмечается в статье.Вместо того, чтобы ослабить Россию экономически, для Китая формируется новый рынок сбыта, а Европа проигрывает там, где она и так слаба — в промышленной конкурентоспособности, заключили авторы материала.В начале апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС начал обсуждения 17-го пакета санкций против России.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве также отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250422/evrosoyuz-2012702442.html

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012718069.html

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евросоюз, россия, европа, австрия, кайя каллас, в мире