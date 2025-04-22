https://ria.ru/20250422/evropa-2012771625.html
Главреда "Новой газеты. Европы"* заочно осудили в Москве
Главреда "Новой газеты. Европы"* заочно осудили в Москве - РИА Новости, 22.04.2025
Главреда "Новой газеты. Европы"* заочно осудили в Москве
Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам колонии главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:16:00+03:00
2025-04-22T16:16:00+03:00
2025-04-22T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам колонии главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Басманного районного суда города Москвы Мартынову** назначено 6 лет колонии", - сказала собеседница агентства.Дело слушалось заочно, Мартынов** находится в международном розыске. Басманный суд столицы в начале ноября заочно арестовал его на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Мартынов** признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)". О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.*Признана нежелательной организацией в России**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, россия, москва
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Главреда "Новой газеты. Европы"* заочно осудили в Москве
Главреда "Новой газеты. Европы" Мартынова заочно приговорили к 6 годам колонии
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам колонии главреда издания "Новая газета. Европа"* Кирилла Мартынова** за организацию деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Приговором Басманного районного суда города Москвы Мартынову** назначено 6 лет колонии", - сказала собеседница агентства.
Дело слушалось заочно, Мартынов** находится в международном розыске. Басманный суд столицы в начале ноября заочно арестовал его на два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции.
Мартынов** признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)".
О возбуждении дела в отношении Мартынова** в правоохранительных органах РИА Новости рассказали в середине сентября. Там же отметили, что Мартынов** с июня по сентябрь, будучи за границей, занимался организацией работы онлайн-газеты "Новая газета. Европа"*, а также организации "Свободный университет"*. Обе компании признаны нежелательными в РФ.
*Признана нежелательной организацией в России
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента