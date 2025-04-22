NBC: США ожидают, что Европа и Киев ответят на список условий по Украине
NBC: США на встрече в Лондоне ждут ответ Киева и ЕС на условия по урегулированию
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США ожидают, что на предстоящих переговорах по ситуации на Украине Европа и Киев представят ответ на список условий в рамках урегулирования конфликта, выдвинутых американскими спецпосланниками на прошлой неделе в Париже, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.
"Ожидается, что Украина и Европа представят ответ на "список условий", выдвинутых специальными посланниками (госсекретаря США Марко - ред.) Рубио и (президента США Дональда - ред.) Трампа Стивом Уиткоффом и Китом Келлоггом во французской столице", - говорится в сообщении телеканала.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут в среду, 23 апреля.
Госсекретарь США Марко Рубио 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Он отмечал, что точная дата встречи еще не определена, добавив, что она состоится в начале следующей недели. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США в субботу сообщила, что западные страны намерены на предстоящей неделе в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф 17 апреля провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как указал офис французского лидера, также состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. После встречи в Елисейском дворце между Рубио, Уиткоффом и представителями других стран в госдепартаменте Штатов заявили, что предложенные участниками контуры сделки по Украине были встречены "с воодушевлением".
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