https://ria.ru/20250422/evrop-2012566376.html

Европа совершила фатальный просчет в отношении России — снова

Европа совершила фатальный просчет в отношении России — снова - РИА Новости, 22.04.2025

Европа совершила фатальный просчет в отношении России — снова

Европейский тоталитаризм, который предполагает одномыслие, а за малейшие колебания Брюссель наказывает, расчехляя свою пропагандистскую машину и грозя суровым... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T08:00:00+03:00

2025-04-22T08:00:00+03:00

2025-04-22T08:06:00+03:00

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Европейский тоталитаризм, который предполагает одномыслие, а за малейшие колебания Брюссель наказывает, расчехляя свою пропагандистскую машину и грозя суровым наказанием ослушавшимся, все больше приобретает черты еврофашизма. Или евронацизма.Поэтому удивляться сказанному министром иностранных дел Франции — "Я, конечно, буду в Киеве 9 мая, чтобы продемонстрировать солидарность" — не стоит. Такого рода настроения среди европейского истеблишмента сегодня норма, а не исключение из правила.На словах его верхушка, разумеется, осуждает "все формы сегрегации", как и "проявление национализма", но все эти заявления отправляются на помойку, как только речь заходит об Украине. Там национализма нет и сегрегации не существует. Потому что "Украина — последний редут прогресса и европейской демократии, который стоит на защите общечеловеческих ценностей".Таким содержанием — и никаким другим — сегодня наполнен проект "Анти-Россия".Очевидное нежелание, фактически саботирование, возможного мирного урегулирования кризиса еэсовские перестали скрывать. В киевских они нашли братьев по ненависти к России и ко всему русскому.Зоологическая русофобия и желание выжать из проекта "Анти-Россия" максимум возможного — главная причина, по которой европейцы не хотят никакой сделки, подразумевающей обоюдное выполнение всеми сторонами содержащихся в ней пунктов.Завтра в Лондоне европейцам предложат вариант урегулирования, который, как можно предположить, будет учитывать наши интересы, наши условия и наши озабоченности.Устроит ли все это европейский истеблишмент?Если бы готовность к урегулированию существовала, если бы у Макрона, Стармера, фон дер Ляйен и Рютте имелась политическая воля, конфликт они погасили бы сами. Или, если совсем точно, не дали самих себя в него втянуть. А заодно не тратили бы десятки и сотни миллиардов, чтобы разгонять геополитическую эскалацию.В преддверии лондонского токовища евромедийка начинает разгонять и тему военной (если конвертировать в деньги поставки оружия киевским) самодостаточности европейских. Из доклада Кильского института экономики следует, что "Европа обогнала США в объеме отправленных Киеву средств" и что, если и когда Штаты выйдут из пула помогающих Киеву, "ЕС придется увеличить свои украиноориентированные финансовые ресурсы лишь на 0,2 процента".Таким образом, общественное мнение — а сообщение распространили практически все евромедиа — уже начали готовить к неизбежному. И к выходу США из дипломатического процесса, и к самодезавуированию американцев из снабженцев и кредиторов геополитического кризиса.Не момент, но неделя истины — и контуры новой реальности уже проступают: Вашингтон был венчурным инвестором проекта "Украина — это анти-Россия". Вложенные прежней американской администрацией средства не нанесли нам стратегического поражения, не сжали нашу экономику и не позволили нас изолировать в международной политике (влияние России в мире, наоборот, укрепилось). Реальная политика предполагает достижение результата. Если результата нет, то приоритеты меняются.Реальная политика — это то, что вызывает у еэсовских аллергию, вплоть до анафилактического шока, поскольку в Брюсселе отказываются видеть реальность, оперируя идеологемами и лозунгами. Евроатлантисты оказались в отношениях и с США, и с нашей страной тактически глупыми, патологически русофобными и стратегически безграмотными.Свыше восьми десятилетий назад практически идентичная ситуация привела антикоммунистическую и антисоветскую Европу в объятия (или под сапог) германских нацистов. Неверная презумпция — причина рокового просчета и непонимания, кто европейцам союзник, а кто, наоборот, враг. Континент заплатил за эту фатальную ошибку жизнями самих же европейцев.Западу свойственно звать русских на помощь лишь тогда, когда он слаб и чувствует экзистенциальную угрозу своему сытому существованию.Части Запада — европейцам — свойственно разжигать войны. Глобальные, но из локальных конфликтов.Сегодня Европе кровь из носу нужно сделать так, чтобы чудовищные внутренние проблемы были отодвинуты на второй, если не на третий план, а про катастрофу в экономике жители "райского сада" забыли, как и про собственное обнищание.Европе сейчас — и тоже по жизненным, что называется, показаниям — остро требуется для создания единства (пусть и с приставкой квази-) внешний враг.Это все вышеперечисленное и толкает еэсовских на новый виток эскалации кризиса. И на продолжение их проекта "Анти-Россия", который принесет им позор, проигрыш и политическую катастрофу.Нам в помощь — четкое понимание, что мы, как и 80 лет назад, находимся на правильной стороне истории. В конце концов, как тогда, так и сегодня мы сражаемся, чтобы проект "Анти-Россия" был закрыт. Без возможности возрождения или нового реванша.

https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012309694.html

https://ria.ru/20250418/oshibka-2011956778.html

https://ria.ru/20250421/evropa-2012565151.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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