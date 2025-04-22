https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012845664.html

Из Киржачского района Владимирской области эвакуировали 450 человек

Из Киржачского района Владимирской области эвакуировали 450 человек - РИА Новости, 23.04.2025

Из Киржачского района Владимирской области эвакуировали 450 человек

В пункты временного размещения из Киржачского района эвакуированы около 450 человек, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-22T21:07:00+03:00

2025-04-22T21:07:00+03:00

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киржачский район

владимирская область

взрыв в воинской части во владимирской области

россия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В пункты временного размещения из Киржачского района эвакуированы около 450 человек, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. "Штабом было приятно решение провести эвакуацию воинской части, семь населённых пунктов и 12 дачных посёлков. Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек", — говорится в сообщении.Авдеев уточнил, что люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них пробудет в ПВР, но кого-то уже забирают родственники, добавил он.Как сообщало Минобороны, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Предварительная причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация, губернатор ранее сообщал о четырех пострадавших в результате инцидента.

https://ria.ru/20250422/shtab-2012856629.html

киржачский район

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