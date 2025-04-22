https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012837878.html

В Киржачском районе эвакуируют семь населенных пунктов

В Киржачском районе эвакуируют семь населенных пунктов - РИА Новости, 22.04.2025

В Киржачском районе эвакуируют семь населенных пунктов

Оперативный штаб принял решение эвакуировать семь населённых пунктов и 12 дачных поселков после чп во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:17:00+03:00

2025-04-22T20:17:00+03:00

2025-04-22T21:26:00+03:00

киржачский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

взрыв в воинской части во владимирской области

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КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Оперативный штаб принял решение эвакуировать семь населённых пунктов и 12 дачных поселков после чп во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале."На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб... Штабом было приятно решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков", - сообщил Авдеев.Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о проведении эвакуации из зон возможного поражения при детонации боеприпасов в Киржачском районе. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

https://ria.ru/20250422/mchs-2012837592.html

киржачский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киржачский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, взрыв в воинской части во владимирской области