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В Киржачском районе эвакуируют семь населенных пунктов - РИА Новости, 22.04.2025
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20:17 22.04.2025 (обновлено: 21:26 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012837878.html
В Киржачском районе эвакуируют семь населенных пунктов
В Киржачском районе эвакуируют семь населенных пунктов - РИА Новости, 22.04.2025
В Киржачском районе эвакуируют семь населенных пунктов
Оперативный штаб принял решение эвакуировать семь населённых пунктов и 12 дачных поселков после чп во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:17:00+03:00
2025-04-22T21:26:00+03:00
киржачский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
взрыв в воинской части во владимирской области
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КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Оперативный штаб принял решение эвакуировать семь населённых пунктов и 12 дачных поселков после чп во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале."На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб... Штабом было приятно решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков", - сообщил Авдеев.Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о проведении эвакуации из зон возможного поражения при детонации боеприпасов в Киржачском районе. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
https://ria.ru/20250422/mchs-2012837592.html
киржачский район
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киржачский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, взрыв в воинской части во владимирской области
Киржачский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржачском районе эвакуируют семь населенных пунктов

В Киржачском районе Владимирской области эвакуируют семь населенных пунктов

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе. Архивное фото
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КУРСК, 22 апр - РИА Новости. Оперативный штаб принял решение эвакуировать семь населённых пунктов и 12 дачных поселков после чп во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
«
"На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб... Штабом было приятно решение провести эвакуацию воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков", - сообщил Авдеев.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о проведении эвакуации из зон возможного поражения при детонации боеприпасов в Киржачском районе. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Киржачский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВзрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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