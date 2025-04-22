https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012817589.html

В Киржачском районе Владимирской области проводят эвакуацию

В Киржачском районе Владимирской области проводят эвакуацию - РИА Новости, 22.04.2025

В Киржачском районе Владимирской области проводят эвакуацию

Эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов проводится в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:43:00+03:00

2025-04-22T18:43:00+03:00

2025-04-22T18:43:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов проводится в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. "В Киржачском районе объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012793061.html

киржачский район

владимирская область

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Наталья Макарова

происшествия, киржачский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области