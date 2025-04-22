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В Киржачском районе Владимирской области проводят эвакуацию - РИА Новости, 22.04.2025
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18:43 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012817589.html
В Киржачском районе Владимирской области проводят эвакуацию
В Киржачском районе Владимирской области проводят эвакуацию - РИА Новости, 22.04.2025
В Киржачском районе Владимирской области проводят эвакуацию
Эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов проводится в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:43:00+03:00
2025-04-22T18:43:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов проводится в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев. "В Киржачском районе объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012793061.html
киржачский район
владимирская область
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происшествия, киржачский район, владимирская область, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржачском районе Владимирской области проводят эвакуацию

В Киржачском районе проводят эвакуацию из зон возможного поражения при детонации

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов проводится в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«
Киржачском районе объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Во Владимирской области эвакуируют два поселка после взрыва
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ПроисшествияКиржачский районВладимирская областьАлександр Авдеев (дипломат)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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