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ЕС хочет запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители
ЕС хочет запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители - РИА Новости, 22.04.2025
ЕС хочет запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители
ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:13:00+03:00
2025-04-22T20:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости/Прайм. ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Еврокомиссия работает над юридическими вариантами, чтобы позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без риска штрафов и потенциально запретить европейским фирмам подписывать новые контакты на российские энергоносители", - говорится в сообщении. По данным агентства, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Ранее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС хочет запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители
Reuters: ЕС хочет запретить фирмам из Европы закупать российские энергоносители