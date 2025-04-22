https://ria.ru/20250422/es-2012836909.html

ЕС хочет запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители

ЕС хочет запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители - РИА Новости, 22.04.2025

ЕС хочет запретить европейским фирмам закупать российские энергоносители

ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:13:00+03:00

2025-04-22T20:13:00+03:00

2025-04-22T20:13:00+03:00

россия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости/Прайм. ЕС хочет запретить европейским фирмам подписывать новые контракты на закупку российских энергоносителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Еврокомиссия работает над юридическими вариантами, чтобы позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без риска штрафов и потенциально запретить европейским фирмам подписывать новые контакты на российские энергоносители", - говорится в сообщении. По данным агентства, этот вопрос изучается в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей. Ранее агентство Блумберг передавало, что Евросоюз планирует 6 мая представить дорожную карту по отказу от российских энергоносителей.

https://ria.ru/20250422/ec-2012835596.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире