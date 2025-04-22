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Пасхальное перемирие показало никчемность Зеленского, считает политолог
Пасхальное перемирие показало никчемность Зеленского, считает политолог - РИА Новости, 22.04.2025
Пасхальное перемирие показало никчемность Зеленского, считает политолог
Предложенное российской стороной пасхальное перемирие показало никчемность Зеленского – некоторые подразделения ВСУ ему не подчиняются, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:02:00+03:00
2025-04-22T14:02:00+03:00
2025-04-22T14:03:00+03:00
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БАКУ, 22 апр – РИА Новости. Предложенное российской стороной пасхальное перемирие показало никчемность Зеленского – некоторые подразделения ВСУ ему не подчиняются, заявил РИА Новости специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. "Пасхальное перемирие прежде всего дало Москве очевидные политические преимущества и повергло в шок многих партнеров Украины. Кстати, нужно отметить, что многие западные СМИ отметили, что это является дипломатической победой президента России", - сказал Михайлов. По его словам, Россия показала миру, что Украина не готова воспринимать добрые шаги. "Мы пошли на перемирие, а со стороны Украины все-таки наблюдались обстрелы. Мы видели отзыв Зеленского о том, что "надо предложить еще больше, сохранить перемирие"... Но при этом выяснялось, что часть подразделений ВСУ ему абсолютно не подчиняются, и они наносили удар по русским городам и по русским гражданам Донбасса. Соответственно, мы показали свою гуманность и заодно - никчемность Зеленского", - добавил он. Как полагает эксперт, Москве удалось донести международному сообществу информацию о том, что Зеленского "пора менять, а Россия готова на мирный трек". По его словам, пасхальное перемирие в прямом смысле повергло в шок всех спонсоров киевского режима. "Таким образом международное сообщество убедилось в том, что Киев в очередной раз не выдерживает никакой критики и не соблюдает никаких соглашений, что приближает к концу киевский режим как таковой", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012724184.html
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Пасхальное перемирие показало никчемность Зеленского, считает политолог
Политолог Михайлов: перемирие показало, что часть ВСУ не слушают Зеленского