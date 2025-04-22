https://ria.ru/20250422/ekspert-2012647949.html

Эксперт рассказал, сколько электроэнергии может потребовать ИИ к 2030 году

Эксперт рассказал, сколько электроэнергии может потребовать ИИ к 2030 году - РИА Новости, 22.04.2025

Эксперт рассказал, сколько электроэнергии может потребовать ИИ к 2030 году

Объемы электроэнергии, необходимые для работы искусственного интеллекта, к 2030 году могут занять 10% от всей мировой энергии, а в регионах с большим... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:13:00+03:00

2025-04-22T07:13:00+03:00

2025-04-22T07:14:00+03:00

технологии

виргиния

сша

ирландия

международное энергетическое агентство

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Объемы электроэнергии, необходимые для работы искусственного интеллекта, к 2030 году могут занять 10% от всей мировой энергии, а в регионах с большим количеством дата-центров электричества может вовсе не хватить, заявил РИА Новости гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. "К 2030 году ИИ может начать забирать до 10% всей мировой электроэнергии - это около 3,000 ТВт.ч, если ничего не менять. В некоторых регионах, где дата-центров много, энергии может и вовсе перестать хватать", - сказал эксперт. Аверьянов объяснил, что на текущий момент на глобальном уровне хватает энергии для обеспечения ИИ. В 2022 году мир выработал около 28,000 ТВт.ч электроэнергии, а ИИ вместе со всеми дата-центрами "съел" примерно 2-4% от этого. Но нагрузка распределена неравномерно, и в таких регионах, как Виргиния (штат США) или Ирландия, электросети не выдерживают нагрузку из-за большого количества дата-центров. "Плюс ко всему, аппетиты ИИ растут быстро - на 25–33% каждый год (по оценкам Международного энергетического агентства)", - добавил он. Для того чтобы предотвратить дефицит энергии, нужно перераспределить дата-центры на те регионы планеты, где энергии в избытке, а также активнее использовать солнечную и ветряную энергию, производить эргономичные чипы и создавать более экономные модели искусственного интеллекта. "Если вложить примерно 1–2 триллиона долларов в энергетику к 2040 году, как подсчитали в IRENA (Международное агентство по возобновляемым источникам энергии - ред.), энергии должно хватить всем", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20250325/tekhnologii-2007087746.html

виргиния

сша

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технологии, виргиния, сша, ирландия, международное энергетическое агентство