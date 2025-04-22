https://ria.ru/20250422/ege-2012644627.html

Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных

Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных - РИА Новости, 22.04.2025

Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных

Число фишинговых Telegram-каналов и сайтов для кражи личных данных, которые мошенники создают для сдающих ЕГЭ, в этом году может вырасти втрое: уже сейчас... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T06:05:00+03:00

2025-04-22T06:05:00+03:00

2025-04-22T06:05:00+03:00

общество

технологии

мтс

telegram

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число фишинговых Telegram-каналов и сайтов для кражи личных данных, которые мошенники создают для сдающих ЕГЭ, в этом году может вырасти втрое: уже сейчас зафиксировано несколько десятков закрытых каналов и более 100 поддельных сайтов с платными ответами к ОГЭ и ЕГЭ, рассказал РИА Новости руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин. "Мошенники используют сезон сдачи основного и единого государственных экзаменов в апреле-июне для фишинга персональных данных. В этом году количество фишинговых сайтов и каналов может вырасти втрое - уже зафиксировано с несколько десятков закрытых каналов в Telegram и свыше 100 сайтов, которые под видом продажи ответов к ОГЭ и ЕГЭ регистрируют мошенники", - сказал он. Эксперт объяснил, что особую опасность эти сайты и ресурсы представляют из-за сбора персональных данных как школьников, так и их родителей при авторизации. Некоторые сайты оснащены якобы проверкой электронных почт. Так, существует риск получить файлы с вредоносным программным обеспечением (ПО) для кражи паролей, передать злоумышленникам доступ к своему устройству, а также стать жертвой шантажа из-за перевода денег нежелательным организациям. Он добавил, что в лучшем случае жертва получит прошлогодние ответы, а мошенник после перевода денег просто перестанет выходить на связь. По его словам, контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения экзаменов создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и охраняется с использованием видеонаблюдения. За кибербезопасность отвечает специальное ПО, а сотрудникам запрещено передавать какую-либо информацию и пользоваться девайсами в этом помещении. Кроме того, варианты и ответы зашифрованы до проведения экзамена и его проверки. В свою очередь в 2014 году каждый регион стал самостоятельно собирать варианты ЕГЭ из открытого банка заданий ФИПИ, что сделало публикацию ответов ЕГЭ из регионов, где экзамен проходит раньше, бессмысленной.

https://ria.ru/20250416/gosduma-2011485442.html

https://ria.ru/20250410/mvd-2010551014.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, мтс, telegram, федеральный институт педагогических измерений (фипи)