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Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных - РИА Новости, 22.04.2025
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06:05 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/ege-2012644627.html
Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных
Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных - РИА Новости, 22.04.2025
Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных
Число фишинговых Telegram-каналов и сайтов для кражи личных данных, которые мошенники создают для сдающих ЕГЭ, в этом году может вырасти втрое: уже сейчас... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T06:05:00+03:00
2025-04-22T06:05:00+03:00
общество
технологии
мтс
telegram
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число фишинговых Telegram-каналов и сайтов для кражи личных данных, которые мошенники создают для сдающих ЕГЭ, в этом году может вырасти втрое: уже сейчас зафиксировано несколько десятков закрытых каналов и более 100 поддельных сайтов с платными ответами к ОГЭ и ЕГЭ, рассказал РИА Новости руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин. "Мошенники используют сезон сдачи основного и единого государственных экзаменов в апреле-июне для фишинга персональных данных. В этом году количество фишинговых сайтов и каналов может вырасти втрое - уже зафиксировано с несколько десятков закрытых каналов в Telegram и свыше 100 сайтов, которые под видом продажи ответов к ОГЭ и ЕГЭ регистрируют мошенники", - сказал он. Эксперт объяснил, что особую опасность эти сайты и ресурсы представляют из-за сбора персональных данных как школьников, так и их родителей при авторизации. Некоторые сайты оснащены якобы проверкой электронных почт. Так, существует риск получить файлы с вредоносным программным обеспечением (ПО) для кражи паролей, передать злоумышленникам доступ к своему устройству, а также стать жертвой шантажа из-за перевода денег нежелательным организациям. Он добавил, что в лучшем случае жертва получит прошлогодние ответы, а мошенник после перевода денег просто перестанет выходить на связь. По его словам, контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения экзаменов создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и охраняется с использованием видеонаблюдения. За кибербезопасность отвечает специальное ПО, а сотрудникам запрещено передавать какую-либо информацию и пользоваться девайсами в этом помещении. Кроме того, варианты и ответы зашифрованы до проведения экзамена и его проверки. В свою очередь в 2014 году каждый регион стал самостоятельно собирать варианты ЕГЭ из открытого банка заданий ФИПИ, что сделало публикацию ответов ЕГЭ из регионов, где экзамен проходит раньше, бессмысленной.
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011485442.html
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общество, технологии, мтс, telegram, федеральный институт педагогических измерений (фипи)
Общество, Технологии, МТС, Telegram, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
Сдающих ЕГЭ предупредили о появлении Telegram-каналов для кражи данных

IT-специалист Аникушин: растет число фишинговых Telegram-каналов с ответами ЕГЭ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число фишинговых Telegram-каналов и сайтов для кражи личных данных, которые мошенники создают для сдающих ЕГЭ, в этом году может вырасти втрое: уже сейчас зафиксировано несколько десятков закрытых каналов и более 100 поддельных сайтов с платными ответами к ОГЭ и ЕГЭ, рассказал РИА Новости руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.
"Мошенники используют сезон сдачи основного и единого государственных экзаменов в апреле-июне для фишинга персональных данных. В этом году количество фишинговых сайтов и каналов может вырасти втрое - уже зафиксировано с несколько десятков закрытых каналов в Telegram и свыше 100 сайтов, которые под видом продажи ответов к ОГЭ и ЕГЭ регистрируют мошенники", - сказал он.
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Эксперт объяснил, что особую опасность эти сайты и ресурсы представляют из-за сбора персональных данных как школьников, так и их родителей при авторизации. Некоторые сайты оснащены якобы проверкой электронных почт.
Так, существует риск получить файлы с вредоносным программным обеспечением (ПО) для кражи паролей, передать злоумышленникам доступ к своему устройству, а также стать жертвой шантажа из-за перевода денег нежелательным организациям.
Он добавил, что в лучшем случае жертва получит прошлогодние ответы, а мошенник после перевода денег просто перестанет выходить на связь.
По его словам, контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения экзаменов создаются в специальном помещении, которое полностью изолировано и охраняется с использованием видеонаблюдения. За кибербезопасность отвечает специальное ПО, а сотрудникам запрещено передавать какую-либо информацию и пользоваться девайсами в этом помещении. Кроме того, варианты и ответы зашифрованы до проведения экзамена и его проверки.
В свою очередь в 2014 году каждый регион стал самостоятельно собирать варианты ЕГЭ из открытого банка заданий ФИПИ, что сделало публикацию ответов ЕГЭ из регионов, где экзамен проходит раньше, бессмысленной.
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ОбществоТехнологииМТСTelegramФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
 
 
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