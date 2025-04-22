https://ria.ru/20250422/ec-2012835596.html

Чиновники в ЕС тайно признают, что Киев не вернет территории, пишет WP

Чиновники в ЕС тайно признают, что Киев не вернет территории, пишет WP - РИА Новости, 22.04.2025

Чиновники в ЕС тайно признают, что Киев не вернет территории, пишет WP

Европейские и украинские чиновники в частном порядке признают, что Киев вряд ли сможет вернуть находящиеся под контролем РФ территории, пишет газета Washington... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:02:00+03:00

2025-04-22T20:02:00+03:00

2025-04-22T20:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Европейские и украинские чиновники в частном порядке признают, что Киев вряд ли сможет вернуть находящиеся под контролем РФ территории, пишет газета Washington Post. "Европейские и даже украинские официальные лица признают в частном порядке, что Киев вряд ли сможет восстановить контроль над находящимися под контролем России территориями в обозримом будущем", - говорится в сообщении газеты. Издание отмечает, что они в лучшем случае надеются замедлить достижение соглашения, которое признает за РФ новые российские территории и снятие санкций без получения значительной выгоды для Киева. Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщала, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". Как сообщил чиновник, представители Киева на переговорах с американской делегацией на прошлой неделе были особенно озабочены частью соглашения, касающейся "территорий", имея в виду вошедшие в состав РФ по итогам референдумов новые регионы. Газета Wall Street Journal писала, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования на Украине обсуждал "вопрос территорий", который, по его словам, может быть частично решен. Агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, передавало, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом в сообщении отмечалось, что окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012623094.html

https://ria.ru/20250422/krym-2012712897.html

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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, стив уиткофф, оон