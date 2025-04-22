https://ria.ru/20250422/dtp-2012688515.html

На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка

На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка - РИА Новости, 22.04.2025

На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М-11 в Тверской области, после чего загорелись, два человека пострадали, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:29:00+03:00

2025-04-22T11:29:00+03:00

2025-04-22T11:48:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверская область

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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М-11 в Тверской области, после чего загорелись, два человека пострадали, сообщило ГУ МЧС России по региону."Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП на М-11 в Калининском муниципальном округе. В результате ДТП двух грузовых и одного легкового автомобиля в попутном направлении произошло возгорание транспортных средств", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.По предварительным данным, два человека пострадали, отмечает ведомство.Как уточняет ГУ МЧС, в 10.54 возгорание было локализовано.ДТП произошло на 194-м километре САД М-11 в сторону города Москва. Организован объезд на 208-м километре автодороги М-10, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20250421/avtobus-2012444036.html

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москва

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область