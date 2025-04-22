https://ria.ru/20250422/dtp-2012688515.html
На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка
На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка - РИА Новости, 22.04.2025
На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка
Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М-11 в Тверской области, после чего загорелись, два человека пострадали, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:29:00+03:00
2025-04-22T11:29:00+03:00
2025-04-22T11:48:00+03:00
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверская область
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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М-11 в Тверской области, после чего загорелись, два человека пострадали, сообщило ГУ МЧС России по региону."Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП на М-11 в Калининском муниципальном округе. В результате ДТП двух грузовых и одного легкового автомобиля в попутном направлении произошло возгорание транспортных средств", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.По предварительным данным, два человека пострадали, отмечает ведомство.Как уточняет ГУ МЧС, в 10.54 возгорание было локализовано.ДТП произошло на 194-м километре САД М-11 в сторону города Москва. Организован объезд на 208-м километре автодороги М-10, сообщает ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверская область
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тверская область
На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка
На трассе М-11 столкнулись два грузовика и легковушка, пострадали два человека