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В работе бота Downdetector произошел сбой - РИА Новости, 22.04.2025
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15:56 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/downdetector-2012759315.html
В работе бота Downdetector произошел сбой
В работе бота Downdetector произошел сбой - РИА Новости, 22.04.2025
В работе бота Downdetector произошел сбой
Бот детектора сбоев в интернете Downdetector, который должен отслеживать жалобы, "вырвался на свободу": по его данным, пользователи одновременно стали... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бот детектора сбоев в интернете Downdetector, который должен отслеживать жалобы, "вырвался на свободу": по его данным, пользователи одновременно стали жаловаться на большое число зарубежных и отечественных сервисов, передает корреспондент РИА Новости. В сервисе сообщили, что в работе бота возникли проблемы. Так, за 10 минут сбой якобы наблюдался у Steam, провайдера телекоммуникационных услуг "Сибирский медведь" и интернет-провайдера "Сибсети", "Ростелекома", Т2, Google, Wildberries, "ВКонтакте", сервисов "Яндекса", "Авито" и некоторых банков. Позже, как заметил корреспондент агентства, сообщения о сбоях были удалены из Telegram-канала детектора. "Уважаемые пользователи! У нас произошел сбой, и бот вырвался на свободу. Привяжем его покрепче, чтобы такого больше не повторилось. Приносим извинения за ложную тревогу и доставленные неудобства", - говорится в Telegram-канале Downdetector.
https://ria.ru/20241114/telegram-1983638020.html
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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технологии, ростелеком, т2, google
Технологии, Ростелеком, Т2, Google
В работе бота Downdetector произошел сбой

В работе бота Downdetector, принимающего жалобы, произошел сбой

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бот детектора сбоев в интернете Downdetector, который должен отслеживать жалобы, "вырвался на свободу": по его данным, пользователи одновременно стали жаловаться на большое число зарубежных и отечественных сервисов, передает корреспондент РИА Новости. В сервисе сообщили, что в работе бота возникли проблемы.
Так, за 10 минут сбой якобы наблюдался у Steam, провайдера телекоммуникационных услуг "Сибирский медведь" и интернет-провайдера "Сибсети", "Ростелекома", Т2, Google, Wildberries, "ВКонтакте", сервисов "Яндекса", "Авито" и некоторых банков. Позже, как заметил корреспондент агентства, сообщения о сбоях были удалены из Telegram-канала детектора.
"Уважаемые пользователи! У нас произошел сбой, и бот вырвался на свободу. Привяжем его покрепче, чтобы такого больше не повторилось. Приносим извинения за ложную тревогу и доставленные неудобства", - говорится в Telegram-канале Downdetector.
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