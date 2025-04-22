https://ria.ru/20250422/downdetector-2012759315.html

В работе бота Downdetector произошел сбой

В работе бота Downdetector произошел сбой - РИА Новости, 22.04.2025

В работе бота Downdetector произошел сбой

Бот детектора сбоев в интернете Downdetector, который должен отслеживать жалобы, "вырвался на свободу": по его данным, пользователи одновременно стали... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:56:00+03:00

2025-04-22T15:56:00+03:00

2025-04-22T15:56:00+03:00

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ростелеком

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бот детектора сбоев в интернете Downdetector, который должен отслеживать жалобы, "вырвался на свободу": по его данным, пользователи одновременно стали жаловаться на большое число зарубежных и отечественных сервисов, передает корреспондент РИА Новости. В сервисе сообщили, что в работе бота возникли проблемы. Так, за 10 минут сбой якобы наблюдался у Steam, провайдера телекоммуникационных услуг "Сибирский медведь" и интернет-провайдера "Сибсети", "Ростелекома", Т2, Google, Wildberries, "ВКонтакте", сервисов "Яндекса", "Авито" и некоторых банков. Позже, как заметил корреспондент агентства, сообщения о сбоях были удалены из Telegram-канала детектора. "Уважаемые пользователи! У нас произошел сбой, и бот вырвался на свободу. Привяжем его покрепче, чтобы такого больше не повторилось. Приносим извинения за ложную тревогу и доставленные неудобства", - говорится в Telegram-канале Downdetector.

https://ria.ru/20241114/telegram-1983638020.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, ростелеком, т2, google