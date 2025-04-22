https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012736886.html

Россия и Оман планируют подписать документы в сферах экономики и транспорта

Россия и Оман планируют подписать документы в сферах экономики и транспорта - РИА Новости, 22.04.2025

Россия и Оман планируют подписать документы в сферах экономики и транспорта

Россия и Оман планируют подписать двусторонние документы в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования, следует из материалов Кремля к... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:36:00+03:00

2025-04-22T14:36:00+03:00

2025-04-22T14:36:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман планируют подписать двусторонние документы в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами. "В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности, в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования", - говорится в документе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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