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Россия и Оман планируют подписать документы в сферах экономики и транспорта - РИА Новости, 22.04.2025
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14:36 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012736886.html
Россия и Оман планируют подписать документы в сферах экономики и транспорта
Россия и Оман планируют подписать документы в сферах экономики и транспорта - РИА Новости, 22.04.2025
Россия и Оман планируют подписать документы в сферах экономики и транспорта
Россия и Оман планируют подписать двусторонние документы в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования, следует из материалов Кремля к... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:36:00+03:00
2025-04-22T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман планируют подписать двусторонние документы в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию. Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами. "В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности, в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования", - говорится в документе
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Цены на нефть, Россия, Оман, Москва, Владимир Путин
Россия и Оман планируют подписать документы в сферах экономики и транспорта

РФ и Оман планируют подписать документы в сферах экономики, транспорта и науки

© Фото : Кремль. Новости/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Кремль. Новости/Telegram
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман планируют подписать двусторонние документы в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования, следует из материалов Кремля к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию.
Султан Омана в понедельник прибыл в Москву с государственным визитом. Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с султаном в узком составе, а также в формате государственного обеда, кроме того, состоится обмен подписанными документами.
«
"В ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности, в сферах экономики, транспорта, телекоммуникаций, науки и образования", - говорится в документе
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