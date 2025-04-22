https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012630320.html

ФСБ раскрыла новые факты об опытах нацистов над узниками "Заксенхаузена"

ФСБ раскрыла новые факты об опытах нацистов над узниками "Заксенхаузена" - РИА Новости, 22.04.2025

ФСБ раскрыла новые факты об опытах нацистов над узниками "Заксенхаузена"

ФСБ опубликовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие об изуверских опытах нацистов над заключенными концлагеря "Заксенхаузен". РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T00:11:00+03:00

2025-04-22T00:11:00+03:00

2025-04-22T08:43:00+03:00

берлин (город)

германия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала новые рассекреченные архивные документы, рассказывающие об изуверских опытах нацистов над заключенными концлагеря "Заксенхаузен".Во вторник исполнилось 80 лет со дня освобождения "Заксенхаузена" передовыми частями 1-го Белорусского фронта.Строительство этого концлагеря началось в июле 1936 года по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера для содержания политических противников нацистского режима, а также как база для подготовки охранников концлагерей."Заксенхаузен" по замыслу нацистов был создан как образцовый лагерь, который иногда посещали иностранные делегации", — отметили в ФСБ.В концлагерных бараках гитлеровцы изготавливали фальшивые американские и британские банкноты (операция "Бернхардт"). За все время существования в "Заксенхаузене", по разным данным, убили более 100 тысяч заключенных из оккупированных гитлеровцами европейских стран.Семнадцатого декабря 1946 года в ходе розыскных мероприятий сотрудники оперативного сектора МГБ СССР Берлина арестовали коменданта "Заксенхаузена" штандартенфюрера СС Антона Кайндля и еще 15 сотрудников. На следствии он дал подробные признательные показания о бесчеловечных преступлениях, совершенных гитлеровцами в концлагере.Газовые камеры и уколы смертиНа допросе в Берлине 20 декабря 1946-го Кайндль признал себя виновным в истреблении многих тысяч заключенных в концлагере. "Я признаю, что концентрационный лагерь "Заксенхаузен" с его многочисленными филиалами, гитлеровскими властями под моим непосредственным руководством был превращен в место массового умерщвления советских военнопленных и мирных советских граждан", — говорил он.Задержанный сообщил, что за время работы комендантом лагеря, с 1942-го по 1945-й годы, заключенных истребляли группами и по одиночке через повешение на механизированных стационарных и переносных виселицах, расстреливали в специально оборудованном для этой цели помещении, умерщвляли в газовой камере и, наконец, отравляли путем подмешивания в пищу ядов и введении их в человеческий организм уколами.По его словам, лагерь "Заксенхаузен" был местом проведения мучительных, бесчеловечных экспериментов над людьми, имевших зачастую смертельный исход. Из показаний Кайндля следует, что за несколько дней до нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года в германские войска направили строго секретный приказ Адольфа Гитлера об отправке попавших в плен бойцов и командиров Красной армии в концентрационные лагеря для уничтожения."За два или три дня до военного нападения Германии на СССР командирам полков и дивизий немецкой армии был объявлен строго секретный приказ Гитлера о направлении в особые места содержания пленных политработников и советских офицеров-коммунистов. Эта категория военнопленных, а также лица из гражданского населения оккупированных территорий Советского Союза и других стран Европы, доставлявшиеся за антифашистскую деятельность органами СД в Главное управление имперской безопасности, направлялись в концлагеря для уничтожения", — рассказал Кнайдль.Комендант признался, что лично выполнял преступные приказы о массовом уничтожении заключенных лагеря. Он также показал, что там проводили многочисленные "опыты" над ними.Кнайдль также сообщил, что с 194го по 1944 год в лагере "Заксенхаузен" по приказу Генриха Гиммлера и главного врача инспекции концлагерей Германии Энно Лоллинга проводили многочисленные эксперименты над людьми."Осенью 1942 года в лагерь "Заксенхаузен" прибыл химик-техник главного управления криминальной полиции доктор Витман с предписанием о предоставлении ему возможности провести эксперимент по испытанию нового образца гранаты. Я выделил для Витмана соответствующее помещение на территории "индустриального двора", куда было доставлено двое русских заключенных. Их поместили в комнату, где должен был произвести испытание гранаты прибывший к нам ассистент Витмана. Гранату в комнату, где помещались русские военнопленные, бросил в моем присутствии ассистент доктора Витман", — вспоминал комендант.Особый концлагерьКайндль дал показания, что "Заксенхаузен" занимал особое положение среди "лагерей смерти" нацистской Германии, и не только в связи с территориальной близостью к Берлину."В "Заксенхаузене" содержались наиболее серьезные политические противники фашизма, видные государственные деятели многих стран Европы: Франции, Чехословакии, Австрии, Голландии, главы правительств и министры этих государств до их оккупации немецкой армией. В лагере "Заксенхаузен" происходили наиболее секретные и ответственные операции по уничтожению людей, совершавшиеся по личным указаниям Гиммлера и других руководящих деятелей германского правительства и германских разведывательно-карательных органов", — рассказывал бывший комендант. На открытом судебном заседании, проходившем с 23 по 31 октября 1947 года в Берлине, Военный трибунал Группы советских оккупационных войск в Германии приговорил Кайндля к пожизненному заключению с отбыванием каторжных работ.В приговоре подчеркивалось, что при нем "было умерщвлено свыше 42 тысяч заключенных, и лагерь "Заксенхаузен" был превращен в лагерь смерти". В 1948-м Кайндль умер в Воркутинском лагере МВД СССР.

https://ria.ru/20250418/fsb-2011933796.html

https://ria.ru/20250418/smersh-2011934548.html

https://ria.ru/20250411/istoriya-2010592747.html

https://ria.ru/20250320/fsb-2006087637.html

https://ria.ru/20250314/dokumenty-2004889511.html

https://ria.ru/20250401/fsb-2008566832.html

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

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берлин (город), германия, ссср, генрих гиммлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)