https://ria.ru/20250422/doge-2012858514.html

DOGE сократил финансирование программ научного фонда США, пишет Bloomberg

DOGE сократил финансирование программ научного фонда США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 22.04.2025

DOGE сократил финансирование программ научного фонда США, пишет Bloomberg

Департамент государственной эффективности США (DOGE) сокращает финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда США (NSF), в том числе его... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T23:50:00+03:00

2025-04-22T23:50:00+03:00

2025-04-22T23:50:00+03:00

в мире

сша

южная каролина

миссисипи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74cf0f1b8e8f139258256a12ae9aa6a6.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) сокращает финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда США (NSF), в том числе его программы по борьбе с дезинформацией и ИИ-дипфейками, на 135 миллионов долларов, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники и поступивший в его распоряжение документ. "Департамент государственной эффективности США... сокращает примерно на 135 миллионов долларов финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда, ключевого федерального агентства, поддерживающего разработку искусственного интеллекта. Сокращения касаются десятков действующих грантов, включая несколько программ, направленных на борьбу с дезинформацией и дипфейками ИИ", - говорится в сообщении. По данным агентства, финансирование потеряют программа в Университете Буффало, направленная на обучение пожилых людей распознаванию генерируемого искусственным интеллектом онлайн-мошенничества, инструмент обнаружения дипфейков, разрабатываемый в Рочестерском технологическом институте, а также аналогичные программы в Университетах Южной Каролины и Миссисипи. Кроме того, как сообщили агентству источники, в ближайшие недели ожидаются дополнительные сокращения в NSF. "Сокращения могут привести к дальнейшему разрушению федеральной поддержки мер защиты ИИ в то время, когда инструменты ИИ становятся всё более способными к созданию убедительных фейковых изображений и текстов, которые могут обманывать и вводить пользователей в заблуждение", - заключает Блумберг. В марте портал Axios со ссылкой на текст обращения сообщал, что американские технологические компании и отраслевые организации выступили против сокращений сотрудников и финансирования в научных и технологических агентствах, предупредив, что это может подорвать лидерство США в сфере искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20250420/doge-2012385184.html

https://ria.ru/20250418/granty-2012078527.html

сша

южная каролина

миссисипи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная каролина, миссисипи