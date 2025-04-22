DOGE сократил финансирование программ научного фонда США, пишет Bloomberg
DOGE сократит финансирование научных грантов NSF на 135 миллионов долларов
© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE) сокращает финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда США (NSF), в том числе его программы по борьбе с дезинформацией и ИИ-дипфейками, на 135 миллионов долларов, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники и поступивший в его распоряжение документ.
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"Департамент государственной эффективности США... сокращает примерно на 135 миллионов долларов финансирование исследовательских грантов Национального научного фонда, ключевого федерального агентства, поддерживающего разработку искусственного интеллекта. Сокращения касаются десятков действующих грантов, включая несколько программ, направленных на борьбу с дезинформацией и дипфейками ИИ", - говорится в сообщении.
По данным агентства, финансирование потеряют программа в Университете Буффало, направленная на обучение пожилых людей распознаванию генерируемого искусственным интеллектом онлайн-мошенничества, инструмент обнаружения дипфейков, разрабатываемый в Рочестерском технологическом институте, а также аналогичные программы в Университетах Южной Каролины и Миссисипи. Кроме того, как сообщили агентству источники, в ближайшие недели ожидаются дополнительные сокращения в NSF.
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"Сокращения могут привести к дальнейшему разрушению федеральной поддержки мер защиты ИИ в то время, когда инструменты ИИ становятся всё более способными к созданию убедительных фейковых изображений и текстов, которые могут обманывать и вводить пользователей в заблуждение", - заключает Блумберг.
В марте портал Axios со ссылкой на текст обращения сообщал, что американские технологические компании и отраслевые организации выступили против сокращений сотрудников и финансирования в научных и технологических агентствах, предупредив, что это может подорвать лидерство США в сфере искусственного интеллекта.
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