https://ria.ru/20250422/dnr-2012855042.html

В ДНР при обстрелах пострадали семь мирных жителей

В ДНР при обстрелах пострадали семь мирных жителей - РИА Новости, 22.04.2025

В ДНР при обстрелах пострадали семь мирных жителей

Семь мирных жителей, включая подростка, пострадали во вторник в ДНР из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T22:57:00+03:00

2025-04-22T22:57:00+03:00

2025-04-22T22:57:00+03:00

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Семь мирных жителей, включая подростка, пострадали во вторник в ДНР из-за украинской вооруженной агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Семь мирных жителей республики, в том числе подросток, пострадали сегодня от киевской агрессии", - написал Пушилин в Telegram-канале. По его данным, в поселке Константинополь Великоновоселковского муниципального округа вследствие обстрела ранения различной степени тяжести получили две женщины, двое мужчин и девочка-подросток 2011 года рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, уточнил Пушилин. Кроме того, при обстреле центра Горловки повреждения получило здание больницы. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в т.ч. кассетного типа, ударные БПЛА", - добавил глава республики. Ранее мэры Горловки и Донецка в ДНР сообщали о двух мирных жителях, пострадавших при детонации взрывоопасных предметов ВСУ.

https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012474964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины