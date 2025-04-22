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В Москве уволили директора школы, в которой избили восьмиклассника
В Москве уволили директора школы, в которой избили восьмиклассника - РИА Новости, 22.04.2025
В Москве уволили директора школы, в которой избили восьмиклассника
Директора школы №2120 в Москве, где избили восьмиклассника, освободили от должности, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:49:00+03:00
2025-04-22T21:49:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Директора школы №2120 в Москве, где избили восьмиклассника, освободили от должности, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. Ранее в пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что виновные в избиении восьмиклассника в московской школе №2120 исключены из образовательного учреждения. Столичный главк СК в свою очередь сообщал, что два подростка подозреваются в избиении несовершеннолетнего в школе в Новой Москве, они задержаны. "По итогам сегодняшней встречи с родительским сообществом школы №2120 департамент образования города Москвы принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности. Двадцать третьего апреля в департаменте состоится встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в школе", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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Происшествия, Новая Москва, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юге Москвы
В Москве уволили директора школы, в которой избили восьмиклассника
Директора школы в Москве, где избили восьмиклассника, освободили от должности