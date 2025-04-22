https://ria.ru/20250422/direktor-2012850189.html

В Москве уволили директора школы, в которой избили восьмиклассника

В Москве уволили директора школы, в которой избили восьмиклассника - РИА Новости, 22.04.2025

В Москве уволили директора школы, в которой избили восьмиклассника

Директора школы №2120 в Москве, где избили восьмиклассника, освободили от должности, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:49:00+03:00

2025-04-22T21:49:00+03:00

2025-04-22T21:49:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Директора школы №2120 в Москве, где избили восьмиклассника, освободили от должности, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования и науки. Ранее в пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что виновные в избиении восьмиклассника в московской школе №2120 исключены из образовательного учреждения. Столичный главк СК в свою очередь сообщал, что два подростка подозреваются в избиении несовершеннолетнего в школе в Новой Москве, они задержаны. "По итогам сегодняшней встречи с родительским сообществом школы №2120 департамент образования города Москвы принял решение об освобождении директора школы от занимаемой должности. Двадцать третьего апреля в департаменте состоится встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в школе", - говорится в сообщении ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новая москва, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы